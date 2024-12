Preparativos para o Natal de Belém estão em ritmo acelerado na capital

Um espetáculo de luz, música e encenações para celebrar o nascimento de Jesus. Assim, mais de 600 voluntários se preparam em ritmo acelerado para um dos eventos mais aguardados do ano: o Natal de Belém da Assembleia de Deus. Com o tema “Jesus, a Luz do Mundo”, a Cantata será realizada nos dias 24 e 25 de dezembro, em homenagem ao nascimento de Jesus, na capital paraense.

“Queremos que essa celebração seja mais do que um espetáculo. Nosso objetivo é fazer com que as pessoas sintam em seus corações a verdadeira essência do Natal: amor, fraternidade e alegria. Que, independentemente de sua religião, todos possam se conectar com a mensagem de esperança que o nascimento de Jesus traz para todos nós”, destaca o pastor Philipe Câmara, coordenador geral do espetáculo.

Na 27ª edição do Natal de Belém, evento que já se tornou tradição na cidade, as apresentações estão programadas para acontecer ao longo dos domingos de dezembro. A temporada teve início no dia 1º de dezembro com a apresentação da Missão dos Jovens. As próximas apresentações serão: 08/12: Grupo Celebração; 15/12: Missão dos Idosos; 21/12: Natal Debaixo das Estrelas; 22/12: Missão dos Adolescentes. Além disso, no dia 14/12, haverá uma apresentação especial em Melgaço, na Ilha do Marajó, levando o espírito natalino também para outras regiões do estado.

O ponto alto das apresentações acontece na véspera de Natal (24) e no dia de Natal (25), com sessões em dois horários: às 17h30 e às 19h, no Templo Central da Assembleia de Deus. “Jesus é a luz do mundo, e queremos que essa luz brilhe nos corações de todos que amam o Natal. Por meio de luzes, cantos e encenações emocionantes, buscamos criar um momento único, pensado para tocar as emoções e lembrar a importância da união e da paz”, explica Marcos Matos, regente dos espetáculos.

Além do espetáculo, o Natal de Belém promove a solidariedade. O ingresso para as apresentações é 1 quilo de alimento não perecível ou brinquedos. Todas as doações serão destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade, por meio do projeto “Missão Contra a Fome”, realizado pela Assembleia de Deus em diversas localidades do estado.

Serviço:

As doações de mantimentos e brinquedos podem ser entregues no Templo Central da Assembleia de Deus, localizado na Avenida Governador José Malcher, 1571, bairro Nazaré, em Belém.

AGENDA DAS APRESENTAÇÕES DO NATAL

Dia 08 – Segundo domingo

Grupo Celebração

Horários: 17h30 e 19h

Local: Templo Central da Assembleia de Deus

Dia 15 – Terceiro domingo

Missão com Idosos

Horários: 17h30 e 19h

Local: Templo Central da Assembleia de Deus

Dia 21 – Sábado: Natal debaixo das estrelas

Grupo Celebração

Horário: 19h

Local: Templo Central da Assembleia de Deus

Dia 22 – Quarto domingo

Missão com Adolescentes

Horários: 17h30 e 19h

Local: Templo Central da Assembleia de Deus

Dia 24 – Terça-feira – Cantata de Natal

Horários: 17h30 e 19h

Local: Templo Central da Assembleia de Deus

Dia 25 – Quarta-feira – Cantata de Natal

Horários: 17h30 e 19h

Local: Templo Central da Assembleia de Deus.

AGENDA DOS ENSAIOS GERAIS DA CANTATA DE NATAL

01. Jovens: 25/11 das 19h às 21h

02. Celebração: 04/12 das 19h às 21h

03. Idosos: 11/12 das 19h às 21h

04. Adolescentes: 20/12 às 19h30

05. Coral geral, Primeiríssima Infância, Crianças, Connection, Surdos e Orquestra: 19/12 das 19h às 21h

Imagens: Divulgação