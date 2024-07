Programa de visitas de Belo Monte recebeu mais de 22 mil pessoas em dez anos e contribui para o turismo da região

A região do Xingu é rica em culturas, saberes e possui diversos atrativos turísticos, como a grandiosa Usina Hidrelétrica Belo Monte, em Vitória do Xingu, no Pará, que conta com um programa de visitação gratuita. Em dez anos, o Conheça Belo Monte recebeu mais de 22 mil pessoas, entre turistas, moradores da região e representantes de instituições que puderam ver de perto o funcionamento de uma hidrelétrica.

Além de conhecer uma das maiores obras de engenharia do país, durante duas horas de passeio guiado nas instalações da usina, o visitante aprende sobre a importância da energia renovável e limpa de Belo Monte para a segurança energética nacional. Também recebe informações sobre o moderno sistema de monitoramento de barragens, o aprimoramento contínuo na segurança e na manutenção e sobre os esforços da Norte Energia, concessionária da usina, para conservar a fauna e a flora da região amazônica, onde a hidrelétrica está inserida.

“Belo Monte é uma grande potência no setor elétrico, atrai a atenção de todos os visitantes que vem à região e contribui para movimentar o turismo regional. É muito importante que a gente estimule os moradores e os estudantes a conhecerem a hidrelétrica, que também é um grande agente de desenvolvimento socioeconômico”, destaca o superintendente de Relações Institucionais da Norte Energia, Eduardo Camillo.

Somente no primeiro semestre de 2024, 1.267 pessoas participaram do programa para conhecer Belo Monte. Os visitantes saem de Altamira em uma van da Norte Energia e durante o percurso, de aproximadamente 40 minutos até a usina, o guia conta curiosidades sobre a hidrelétrica, enquanto é possível admirar a paisagem ao longo da rodovia Transamazônica.

Ao chegar a Belo Monte, eles são direcionados ao Centro de Apoio ao Visitante (CAV), onde recebem explicações sobre a região da Volta Grande do Xingu, assistem a vídeos que relatam a história da usina e recebem orientações sobre as normas de segurança. No interior da hidrelétrica, os participantes têm a oportunidade de ver de perto as principais estruturas e aprendem sobre o processo de geração da energia que abastece milhões de lares brasileiros, além de desfrutarem da beleza do entorno da quinta maior hidrelétrica do mundo.

“Estou achando incrível. Não sabia das coisas que aprendi e vi hoje. Não tinha ideia da imensidão do projeto e, principalmente, que a usina é referência internacional e a quinta maior hidrelétrica do mundo. É uma experiência que vale muito”, disse a universitária Dandra Favacho.

O estudante Paulo César, de 12 anos, era um dos mais entusiasmados e curiosos do grupo. “Essa oportunidade de conhecer a Usina Belo Monte por dentro é muito legal. Dá para entender bastante sobre como funciona. Gostei muito. Vou incentivar meus colegas a virem também”, comentou.

ESCOLAS

Além das visitas guiadas nas dependências da usina, a Norte Energia promove a ação Conheça Belo Monte nas Escolas, levando até as unidades de ensino uma série de informações sobre o complexo hidrelétrico. De forma lúdica, por meio de palestras, jogos, materiais didáticos e vídeos, os alunos aprendem o que é uma hidrelétrica. Também recebem informações sobre a geração de energia limpa e renovável e sobre os projetos que beneficiam as comunidades do entorno.

Qualquer instituição de ensino interessada em receber o Conheça Belo Monte nas Escolas pode fazer o agendamento pelo e-mail do programa de visitas. Pessoas acima de 10 anos de idade podem participar da visitação gratuita.

Elas ocorrem de segunda a sexta-feira. Basta solicitar o agendamento do passeio via e-mail conhecabelomonte@norteenergiasa.com.br

Imagens: Jéssica Santana