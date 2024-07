Ao vivo | Brusque x Paysandu | Brasileirão Série B | 24.07.24

A 17ª rodada da Série B terá um confronto decisivo entre Brusque e Paysandu, nesta quarta, às 21h. As duas equipes se enfrentam no estádio da Ressacada em um duelo que promete fortes emoções. Acompanhe a transmissão ao vivo pelo Grupo Marajoara e Portal A Província do Pará.

O Brusque, pressionado pela zona de rebaixamento, busca a primeira vitória em sete jogos. O último confronto foi contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto na qual voltou a empatar, dessa vez por 2 a 2. Mesmo com a vitória diante do Papão o clube não tem chances de deixar o Z4.

Já o Papão, embalado por duas vitórias consecutivas, em uma sequência de sete jogos de invencibilidade, e mira o G-4 e uma vaga na Série A.

