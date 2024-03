Projeto “Formando para o Futuro” é lançado nesta terça-feira, 5, em Belém

Com o patrocínio da Equatorial Pará, são oferecidos cursos de empreendedorismo e impacto social, preferencialmente, para crianças e jovens egressos e em cumprimento de medidas socioeducativas na Região Metropolitana de Belém, assistidos pela Fasepa e Funpapa.

Nesta terça-feira, 5, ocorreu o lançamento do projeto Formando para o Futuro, do Instituto Ambient, que tem o patrocínio da Equatorial Pará. O evento, na sede da instituição, na capital paraense, apresentou à comunidade os cursos a serem desenvolvidos e que, têm, como público-alvo, preferencialmente, crianças e jovens, de 6 a 21 anos, egressos e em cumprimento de medidas socioeducativas na Região Metropolitana de Belém, assistidos pela Fasepa e Funpapa.

Parte das vagas também são direcionadas a adultos a partir de 22 anos, pais dos alunos em situação de risco e vulnerabilidade social, encaminhados pelo Conselho Tutelar, Delegacia da Mulher e DATA, além de outras pessoas que residem no entorno do local em que será realizado o projeto.

Ao todo, serão ofertados nove cursos e cada um terá oito turmas ao longo da execução do projeto. As aulas terão duração de um mês. Os cursos oferecidos são: manutenção e celulares, smartphones e tablets, música e arte cidadã para a comunidade, empreendedorismo digital, robótica sustentável, educação em família, arte e cultura para as crianças, educação ambiental, construção do avatar cidadão e o “trabalho da minha mãe me orgulha”.

Michelle Miranda, analista de Sustentabilidade da Equatorial Pará, explica que ações como o Formando para o Futuro tendem a garantir mais cidadania para as crianças que adolescentes que são beneficiados pelo projeto.

“A Equatorial Pará é uma empresa que acredita na educação e na responsabilidade social. Iniciativas como essa visam garantir que pessoas que passaram por medidas socioeducativas tenham mais chances de não retornar a cometer atos ilícitos. Todo o projeto que visa a socialização é bem-vindo pela distribuidora que apoia e incentiva causas como essa”, pontua Michelle.

Vale destacar que as inscrições podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/BicoQQ1az6JxvTRZA e o calendário de ações pode ser acompanhado pelas redes sociais da instituição, pelo @institutoambient.

Serviço:

Projeto “Formando para o Futuro”

Onde: Instituto Ambient (Av. Dr. Freitas, 55 – Sacramenta)

Inscrições no link: https://forms.gle/BicoQQ1az6JxvTRZA