Ex-marqueteiro de Covas e Tebet fará a campanha de Datena

O PSDB contratou o marqueteiro Felipe Soutello para a campanha do apresentador José Luiz Datena (PSDB) à Prefeitura de São Paulo. Quadro histórico do PSDB, Soutello esteve à frente da campanha vitoriosa de Bruno Covas (PSDB) e atuou como conselheiro do prefeito Ricardo Nunes (MDB), de quem se afastou nos últimos dois anos.

Na última semana, havia sido ventilado que o PSDB estava em negociações com Soutello, responsável pela campanha de Simone Tebet (MDB) à Presidência em 2022. Embora a contratação do marqueteiro não assegure que Datena será candidato pelo PSDB, ela eleva as expectativas em torno do apresentador, que possui um histórico de recuos eleitorais.

– José Aníbal me convenceu de que a candidatura em São Paulo é a principal ferramenta de reconstrução do PSDB. E Datena convencido da importância de uma candidatura forte do centro democrático e com independência e distância da polarização que assola nosso país – disse Soutello ao Estadão.

Com exceção da campanha de João Doria, em 2016, Soutello trabalhou em todas as campanhas do PSDB na cidade de São Paulo desde 1988, atuando para nomes como José Serra, Geraldo Alckmin (hoje no PSB) e Bruno Covas, que morreu em 2021 em decorrência de um câncer.

Soutello também fez a campanha vitoriosa de Gilberto Kassab, na época filiado ao DEM, à Prefeitura de São Paulo, em 2008, e foi um dos articuladores da chapa Lula-Alckmin na eleição de 2022.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Band