Igor Normando assina ordem de serviço para transformar UBS do Jurunas em Postão de Saúde

A população do bairro do Jurunas, em Belém, está mais próxima de ter acesso a uma estrutura de saúde mais moderna e eficiente. Nesta quarta-feira (30), o prefeito Igor Normando e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assinaram a ordem de serviço para a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jurunas, que será transformada em um Postão de Saúde.

A ação faz parte do programa Requalifica UBS, do Governo Federal, que investe na melhoria da infraestrutura de unidades básicas em todo o país. Em Belém, a transformação da UBS do Jurunas em Postão é uma das demandas mais esperadas pela comunidade, que há anos enfrenta dificuldades para acessar atendimentos de saúde mais completos no próprio bairro.

“Estamos atendendo a uma demanda histórica do Jurunas, garantindo mais dignidade e saúde de qualidade para a população”, destacou o prefeito Igor Normando.

Saúde mais perto da população

Com a reforma, a unidade passará a oferecer uma estrutura mais ampla, com mais consultórios, serviços e capacidade de atendimento, o que vai reforçar a atenção primária e reduzir as filas na rede municipal de saúde.

Ainda durante a manhã, o prefeito e o ministro participaram de um mutirão do programa Agora Tem Especialistas, no Hospital Beneficente Portuguesa. A ação realizou 116 atendimentos médicos em diversas especialidades, priorizando pacientes que aguardavam por consultas e procedimentos.

Mais investimentos em saúde

A agenda do dia também incluiu uma visita às obras do Postão de Saúde de Icoaraci, que está em fase final de construção. A expectativa é que, com a nova unidade, o atendimento no distrito e nas regiões próximas seja ampliado, garantindo mais acesso, agilidade e qualidade nos serviços públicos de saúde.

Essas ações reforçam o compromisso da gestão municipal em parceria com o Governo Federal de fortalecer o SUS e garantir atendimento digno para todos os bairros da capital paraense.

Imagem: Reprodução