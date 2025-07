Quilombolas do Pará têm acesso a crédito e melhoram qualidade de vida no campo

Agricultores do Quilombo Bom Jardim, em Santarém, no oeste do Pará, estão colhendo os frutos de uma importante conquista: o acesso a linhas de crédito voltadas exclusivamente à agricultura familiar quilombola. A iniciativa faz parte do Pronaf A (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), com apoio técnico da Emater-Pará, e tem mudado a realidade de diversas famílias da região.

A comunidade, que abriga cerca de 136 famílias, tem utilizado os recursos para melhorar plantações, como mandioca, cacau e banana, e também para investir em estruturas como casas de farinha e sistemas sustentáveis. O agricultor e professor Joilson Santos foi um dos primeiros beneficiados. Com a ajuda da Emater, ele aprimorou sua produção e uniu conhecimentos tradicionais com técnicas modernas, aumentando sua renda e produtividade.

Outro exemplo é Lindonelson Santos, produtor de farinha que, com o financiamento, comprou um forno elétrico e modernizou sua estrutura de produção. Já Ivomar dos Santos, criador de porcos, enfrentava problemas com o descarte dos dejetos. Com o apoio da Emater, foi instalada uma fossa de evapotranspiração, que eliminou o mau cheiro e transformou os resíduos em adubo para plantação de bananas criando um sistema sustentável e rentável para sua família.

O trabalho da Emater também tem sido essencial na regularização de documentos como o Cadastro de Agricultor Familiar (CAF), garantindo que esses produtores tenham acesso a outros benefícios públicos. A atuação da empresa respeita as particularidades de cada comunidade, valorizando o território, a ancestralidade e as práticas tradicionais.

Com foco em desenvolvimento sustentável, o programa fortalece as comunidades quilombolas e reafirma o compromisso do Governo do Pará em promover políticas públicas voltadas à equidade e aos direitos coletivos.

Imagem: Agência Pará