Saúde, cidadania e fraternidade: Último dia da Ação Cidadã Santa Rita de Cássia reforça legado

A 22ª Ação Cidadã Santa Rita de Cássia vai até está terça-feira (27), reforçando seu compromisso com a comunidade e os princípios da Campanha da Fraternidade 2025. Sob o tema e lema “Fraternidade e Ecologia Integral / Deus viu que tudo era bom”, a iniciativa que começou no dia 22 de maio, promoveu uma série de serviços essenciais, beneficiando centenas de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Ao longo de seus dias, a ação ofereceu um leque abrangente de atendimentos, abrangendo as áreas de saúde, com consultas e exames, assistência social, com orientações e suporte, educação, com atividades e informações, cidadania, facilitando o acesso a documentos e direitos, e espiritualidade, com momentos de acolhimento e reflexão.

A 22ª Ação Cidadã Santa Rita de Cássia não apenas levou serviços vitais, mas também disseminou a mensagem da Campanha da Fraternidade 2025, incentivando a reflexão sobre a importância da ecologia integral e o cuidado com a criação divina.

Serviço

22ª Ação Cidadã Santa Rita de Cássia

Local: Avenida Princesa Isabel, 149, Centro, Bujaru-PA

Foto Reprodução Redes Sociais Miguel Júnior