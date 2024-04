Região do Capim adere ao pacto de implantação do projeto ‘Por Todas Elas’

O projeto “Por Todas Elas” passou por mais um município, desta vez, na Região do Capim, no município de Paragominas, no sudeste paraense. A ação é desenvolvida pela vice-governadora Hana Ghassan, pela Secretaria de Estado das Mulheres (Semu) e pela Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac).

Durante a programação voltada para o fortalecimento da participação feminina na política, foi assinado o pacto de adesão da região ao projeto “Por Todas Elas”. A assinatura quer garantir a implementação do projeto na Região do Capim, trazendo mais políticas públicas voltadas para as reais necessidades das mulheres.

Também foi feita a assinatura do termo de criação da Coordenadoria da Mulher, que deve ser implementada no município, ampliando o compromisso do governo do Estado e da prefeitura municipal, em prol das meninas e mulheres de Paragominas. Os documentos foram assinados pela vice-governadora, Hana Ghassan; pela titular da Semu, Paula Gomes; e pelo prefeito, Lucídio Paes.

“É importante que a gente tenha esse momento de diálogo direto com as mulheres. E reforçar o quanto é necessário que nós, mulheres, estejamos na política. Apesar de todas as dificuldades que nós temos que enfrentar diariamente, é possível sim conciliar os nossos afazeres. Precisamos de mais mulheres na política e também ocupando outros cargos de liderança”, reforçou a vice-governadora Hana Ghassan.

Fortalecimento

Durante a semana do evento, a Semu realizou no município, o monitoramento da rede de enfrentamento à violência e fortalecimento do conselho local. “Foi uma semana intensa de trabalho. Aqui nós visitamos todas as estruturas que atendem as nossas mulheres; Ministério Público, Defensoria Pública, Delegacia da Mulher. E também realizamos o alinhamento para o fluxo de atendimento, para que, logo mais, a gente consiga elaborar um protocolo de atendimento específico para o município”, explicou Márcia Jorge – Coordenadora de Prevenção e Enfrentamento à Violência de Gênero.

Por Todas Elas

A programação disponibilizou mais de 30 serviços de saúde e cidadania para a população. A dona de casa Eraltides Alves, mãe de quatro filhos e avó de oito netos, aprovou a iniciativa do governo. “Aproveitei para cortar o cabelo e fazer as sobrancelhas. Achei essa iniciativa muito boa, gostei demais dessa experiência. A ação está ótima, maravilhosa.”

O projeto “Por Todas Elas” já passou pelos municípios de Belém, Breves, Castanhal, Capanema e, agora, Paragominas, atendendo e impactando de modo positivo a vida de mais de 22 mil paraenses.

