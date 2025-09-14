Remada ecológica recolhe cerca de meia tonelada de resíduos e incentiva conservação ambiental em Belém

Ação conjunta tem como objetivo a coleta de resíduos descartados de maneira irregular na natureza

Por Vinícius Leal (IDEFLOR-BIO)

Preservar a natureza é um ato que envolve tanto pessoas quanto entes públicos. E a participação de instituições da sociedade civil em atividades de preservação da natureza, também é fundamental para a manutenção de espaços naturais, a exemplo da Área de Proteção Ambiental (APA) da ilha do Combu, na região insular de Belém. Nesse sentido, o projeto socioambiental Ozone Conexão Natureza, o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) e a Recicle Soluções Ambientais realizaram, ao longo da última semana, mais uma edição da “Remada Caminhos do Acari”, que tem como objetivo a coleta de resíduos descartados de maneira irregular na natureza.

De acordo com o gerente da Região Administrativa de Belém do Ideflor-Bio, Júlio Meyer, o qual é responsável pela APA da ilha do Combu, a ação teve grande importância para a preservação da unidade de conservação e áreas adjacentes. “Essa remada veio para reforçar e sensibilizar as pessoas para a participação da sociedade civil no gerenciamento de resíduos, com o objetivo de proteger a ilha e os espaços de preservação ambiental do descarte irregular”, frisou.

Júlio Meyer ressalta, ainda, que a maioria desses resíduos vêm da parte continental da cidade e alerta para a importância da consciência dos moradores da área urbana, pois suas ações, de maneira inconsequente, refletem no modo de vida da população ribeirinha.

“É importante destacar que a maioria dos resíduos são produzidos na cidade, os quais foram descartados de maneira irregular pela população. Devido à correnteza das águas, esses materiais acabam por levar esses itens para a APA da ilha do Combu, por exemplo. Por isso que a proteção desse espaço não depende só dos moradores de lá, mas também de todos da área urbana”, complementou o gerente.

Quase meia tonelada de lixo

De acordo com os dados compilados pela empresa de coleta de resíduos, quase meia tonelada de lixo foi coletada durante a excursão. Dos pouco mais de 450 quilos coletados, cerca de 147 eram de materiais plásticos, como garrafas pet.

Para a gestora do projeto socioambiental Ozone Conexão Natureza, Sylvia Gayoso, esse lixo acumulado causa diversos problemas para a comunidade. “Esse acúmulo de lixo gera muitas doenças para as pessoas, principalmente as crianças. E isso pode deixar consequências no desenvolvimento saudável delas”, destacou.

Ação continuada no Combu

Nesta edição, a comunidade Beira Rio foi escolhida para receber a remada. Segundo o analista em Gestão Pública do Ideflor-Bio, Edson Barbosa, a escolha se deu devido à grande quantidade de lixo presente no local. “Nós já havíamos percebido que esse local precisava dessa ação e o escolhemos justamente para incentivar e alertar a sociedade civil sobre esse descarte irregular”, disse o servidor.

Edson Barbosa revela que a ação vai continuar e abranger mais comunidades da região. “A ação vai seguir em novas comunidades, para alertar e orientar as pessoas sobre esse problema, a fim de mitigar os efeitos que o lixo traz para nossas florestas e rios”, pontuou.

A expectativa é que uma nova remada seja realizada no início do mês de novembro. Para saber mais, acesse o perfil da Projeto Ozone Conexão Natureza nas redes sociais em @ozoneconexaonatureza.

Texto: Sinval Farias com a supervisão de Vinícius Leal (Ascom/Ideflor-Bio)



Foto: Katja Hölldampf / Divulgação