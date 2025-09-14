Governo do Pará entrega novas ruas com asfalto no bairro da Terra Firme, em Belém

As alamedas Jarana, São Paulo, Lírio 1, Lírio 2 e a passagem Sucupira receberam os serviços de asfaltamento, terraplenagem, drenagem, construção de calçada, sarjeta e meio-fio, além de sinalização

Por Gustavo Pêna (SEOP)

O governo do Pará entregou, na manhã deste sábado (13), novas obras de pavimentação asfáltica no bairro da Terra Firme, em Belém. As alamedas Jarana, São Paulo, Lírio 1, Lírio 2 e a passagem Sucupira receberam os serviços de asfaltamento, terraplenagem, drenagem, construção de calçada, sarjeta e meio-fio, além de sinalização, garantindo mais infraestrutura e qualidade de vida para a população.

“O investimento do Estado em obras de pavimentação nos bairros e distritos de Belém é um compromisso da gestão do governador Helder Barbalho e da vice-governadora Hana Ghassan, além de contar com o apoio do poder municipal através do prefeito Igor Normando. Esse é um trabalho que vai proporcionar, cada vez mais, dignidade e mobilidade à população dos bairros de Belém”, afirma o secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral.

Autoridades estaduais e municipais comemoram a entrega, que melhora a qualidade de vida da população do bairro

O prefeito de Belém, Igor Normando, destacou a importância da parceria entre os governos federal, estadual e municipal para a entrega de obras e o anúncio constante de novos investimentos na capital paraense.

“Quero agradecer a Deus e a cada morador e moradora que acreditou no trabalho e hoje está vendo o resultado na porta da sua casa. Belém tem muitas dificuldades, mas quando a gente se une em favor de uma causa, consegue vencer os desafios. Se a gente conseguiu e está conseguindo fazer muita coisa na nossa cidade é porque se junta com o governo do Estado e o governo federal”, disse Igor Normando.

Luciete Alves viu muitos vizinhos se mudarem por conta das condições em que viviam na passagem Jarana

A aposentada Luciete Alves, de 69 anos, lembra das dificuldades provenientes da ausência de pavimentação asfáltica, que afastou muitos moradores da passagem Jarana, umas das beneficiadas com os serviços executados através da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), no bairro da Terra Firme.

“Aqui era só lama. Sou uma das últimas remanescentes da rua que viveu aquela situação, porque o restante vendeu as suas casas, dizendo que nunca iria se ajeitar. Mas a coisa mudou, pois temos um governo, antes não tínhamos quem fizesse por nós. Agora, entra o carro da polícia, a ambulância, graças a Deus. Muito obrigado, governador Helder Barbalho, pelo o que o senhor fez e segue fazendo pela nossa cidade”, falou Luciete Alves.

Com investimento de R$ 647.358,00, as obras foram realizadas por meio do Programa “Asfalto Por Todo o Pará”, que, desde 2019, vem proporcionando mais infraestrutura e mobilidade urbana para a capital paraense e os outros municípios do Estado.

“Hoje foi o dia do governo do Pará entregar novas obras de asfalto, agora no bairro da Terra Firme. O nosso governador Helder Barbalho e a nossa vice-governadora Hana Ghassan estão sempre acompanhando de perto esse trabalho junto às prefeituras, não só em Belém, mas em outros municípios”, conta a diretora de Fiscalização e Acompanhamento de Obras da Seop, Cristina Guedes.

O governo do Estado tem atuado em conjunto com as prefeituras para concretizar intervenções como essa

Programa Asfalto Por Todo o Pará – Desde 2019, o governo do Pará já liberou mais de 250 quilômetros de pavimentação asfáltica para Belém, no maior investimento em infraestrutura e mobilidade urbana da história do Estado. Desde então, o bairro da Terra Firme foi beneficiado com quase 17 quilômetros em obras de asfaltamento.

Foto: Leonardo Macêdo / Ascom Seop