Clube do Remo e Floresta fazem hoje uma desesperada disputa pela vitória. O primeiro, do Pará, ainda não tem nenhum ponto conquistado no Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão e vem de três derrotas. O segundo está em pior situação, na zona de rebaixamento por causa de saldo de gols em relação ao Leão Azul.

A partida, válida pela 4ª rodada da Terceirona, está prevista para começar a partir das 19h, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém

A pressão em cima do Leão Azul é grande. Se não houver resultado positivo nesta noite, cabeças vão rolar para todos os lados no Baenão, é o que prevê um dirigente azulino que pediu para não ter seu nome divulgado. Entretanto, o mesmo informante disse que o técnico Gustavo Morínigo foi bastante cobrado por toda a diretoria e que realizou uma semana exigente dos jogadores, que treinaram várias jogadas, estudaram jogos já realizados pelo adversário que, sabem, também se prepararam e vêm a Belém com o objetivo de faturar o primeiro ponto.

O Leão Azul vai jogar com a presença de toda a sua torcida, seu maior patrimônio, mas com alguns desfalques, por problemas médicos e também por causa de cartões vermelhos. Mesmo assim, Morínigo está acreditando na virada de jogo a partir de hoje, para que o Remo comece a trilhar em busca de avançar e, quem sabe, chegar ao seu maior objetivo, o acesso à Série B.

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo