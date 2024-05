Papão encara o Mirassol em São José do Rio Preto na noite deste domingo

A delegação do Paysandu está em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, desde a noite de anteontem, sexta-feira, 10, para o grande embate da noite de hoje, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, desta feita, contra o Mirassol. O jogo começa a partir das 19h com cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 52 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

Ontem, o Papão realizou seu último treino antes do jogo desta noite, no CT do Mirassol. O Bicola tentará, no interior paulista, sua primeira vitória na Segundona, para se afastar da zona de rebaixamento para a Série C, onde já está seu maior rival, o Clube do Remo.

Aliás, Remo e Paysandu estão penando nas duas séries do Brasileirão. O Remo ainda não venceu nenhuma partida, está sem nenhum ponto. O Paysandu, por seu turno, não perdeu, mas não tem nenhuma vitória até então e soma apenas dois pontos na competição.

Caso o resultado não seja positivo, os boatos nos corredores da Curuzu são de uma chamada de atenção da comissão técnica, podendo haver, inclusive, dispensa no quadro. Assim, a partida desta noite será o termômetro. Os ânimos estão exaltados na Curuzu, principalmente entre a torcida, que exige mais do Bicola.

Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu