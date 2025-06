Remo perde a invencibilidade para o CRB em Maceió e se afasta do G4

O Clube do Remo estava irreconhecível ao encarar o CRB no Estádio Rei Pelé, contra o CRB, na noite deste domingo, 01, em Maceió, no Estado de Alagoas. A equipe azulina viu o adversário passear jogando em casa e perdeu a posição, passando para o sexto lugar, com 17 pontos. Se afastou do G4 e agora tem de correr atrás d prejuízo.

O JOGO

Ao jogar fora de casa, o Clube do Remo buscava sua primeira vitória fora do Mangueirão. Era um jogo de “seis pontos”, haja vista que teria de vencer e, assim, voltar para o G4, de onde saiu semana passada, dada a combinação de resultados. Não deu certo nesta rodada.

O Leão do Baenão nem parecia aquele time forte e aguerrido do começo da Série B do Campeonato Brasileiro, estava apático. Mesmo assim, logo aos quatro minutos da fase inicial, o Remo deu uma investida com perigo para a trave do CRB, num lance de Adailton. Matheus Albino aparou. Não demorou, Mikael marcou para os donos da casa e abriu o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ: 1 a 0.

A partir desse lance, o CRB foi crescendo no jogo e o Leão, em suas defesas, não conseguia mais o equilíbrio necessário, embora muitas tentativas, sem finalizações desejadas. Mesmo assim, Marcelo Rangel ainda continua como herói azulino, haja vista as defesas que apararam os ímpetos dos alagoanos.

Pedro Rocha, o artilheiro da competição, e Adailton, desperdiçaram duas chances de ouro. Coisas de futebol.

No retorno ao segundo turno, o técnico Daniel Paulista fez duas alterações. Colocou Ytalo no lugar de Felipe Vizeu e Régis no lugar de Pavani. As alterações, no entanto, não surtiram o efeito desejado e, assim, o Remo acabou levando o segundo gol, desta feita, da cabeça de Segóvia: 2 a 0.

Já no finalzinho da partida, Pedro Rocha ganhou mais uma chance de ouro, que despediçou.

PANORAMA

Na 11ª Rodada, o Leão Azul recebe, no Estádio Olímpico Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão, o Operário, quando espera vencer e vai torcer para que o CRB caia diante do Avaí jogando fora de casa.

Por Roberto Barbosa/A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Sandro Galtran/Agência Remo