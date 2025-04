Remo vence o América Mineiro por 2 a 0 e conquista importante vitória no Brasileiro da Série B

O jogador Pedro Rocha teve o seu dia de glória neste Domingo de Ramos, 13, sendo o autor dos dois gols da vitória do Clube do Remo sobre o América de Minas Gerais, em partida válida pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional. A partida teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte do Grupo Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e portal do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 53 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

Foi uma tarde brilhante para o Clube do Remo que conquista sua primeira vitória no Brasileirão da Série B 2025. O Leão Azul recebeu o América Mineiro no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão.

Com a vitória, o Leão soma quatro pontos e fica em quinto lugar na tabela nacional, se aproximando da elite do G 4 da competição. Já o Coelho desce para a 11ª colocação.

O JOGO

Cabe frisar que o jogador Pedro Rocha entrou no lugar de Pavani, jogador que não está na sua melhor fase, mas que promete se recuperar e ainda poder dar muitas alegrias ao Remo. Todavia, apesar da vitória, é bom ressaltar que o Leão não fez o melhor futebol, posto que deu muitas chances para que o América Mineiro se recuperasse e talvez até viesse a dar a volta por cima no Mangueirão, o que, felizmente, não aconteceu.

Logo que a partida começou, o Remo procurou mostrar quem mandava na casa. Partiu para o ataque e dominou o Coelho. Aos 12 minutos, Pedro Rocha balançou a rede e abriu o placar do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ e da Super Marajoara. O América Mineiro chegou de salto alto, achando que poderia vencer com categoria. Errou! O Leão Azul foi competente e aplicou uma lição no adversário.

No retorno para o segundo tempo, o Remo não errou mais em dar chances para o América Mineiro, tanto assim que, novamente com Pedro Rocha, voltou a balançar o barbante logo aos dois minutos. Avassalador, o Leão correu atrás e segurou bonito o adversário, que só ofereceu perigo ao Leão Azul aos 24 minutos do primeiro tempo, numa jogada de William Bigode. O goleiro Marcelo Rangel foi competente e segurou o ataque, evitando o desastre.

Agora, o Remo vai jogar fora. Enfrenta o Botafogo de São Paulo em Ribeirão Preto, na próxima quinta-feira, 17.

Por Roberto Barbosa/Edição: Nazaré Sarmento/Imagens: Samara Miranda/Agência Remo