Belém debate o papel do seguro na economia e nos preparativos para a COP 30

Em Belém, segmentos do setor segurador se reuniram para debater como o seguro pode fortalecer a economia local e contribuir para a preparação da capital paraense como sede da COP 30, que acontece entre 10 e 21 de novembro de 2025. O encontro reuniu seguradoras, autoridades públicas e especialistas do ramo para discutir estratégias e soluções para riscos climáticos e socioeconômicos.

Foram abordados temas como seguros voltados à infraestrutura urbana, eventos climáticos extremos e impactos diretos na economia regional. O debate marcou a importância da atuação do seguro como uma ferramenta estratégica não apenas para proteção institucional, mas também para dar mais confiança e previsibilidade em investimentos e obras de grande porte, como as impulsionadas pela COP. O setor segurador destacou sua capacidade de oferecer produtos adaptados às necessidades e riscos locais por exemplo, seguros agrícolas, de eventos extremos e proteção patrimonial. O foco foi a construção de um ambiente urbano mais resiliente e sustentável, capaz de absorver os choques ambientais sem paralisar a economia local.

Em resumo, a discussão reforçou que o seguro é muito mais do que um contrato é uma linha de defesa econômica e um aliado estratégico na preparação de Belém para receber o mundo.

Imagem: Agência Belém