segunda-feira, agosto 25, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeCOP 30
COP 30

Belém debate o papel do seguro na economia e nos preparativos para a COP 30

Em Belém, segmentos do setor segurador se reuniram para debater como o seguro pode fortalecer a economia local e contribuir para a preparação da capital paraense como sede da COP 30, que acontece entre 10 e 21 de novembro de 2025. O encontro reuniu seguradoras, autoridades públicas e especialistas do ramo para discutir estratégias e soluções para riscos climáticos e socioeconômicos.

Foram abordados temas como seguros voltados à infraestrutura urbana, eventos climáticos extremos e impactos diretos na economia regional. O debate marcou a importância da atuação do seguro como uma ferramenta estratégica  não apenas para proteção institucional, mas também para dar mais confiança e previsibilidade em investimentos e obras de grande porte, como as impulsionadas pela COP. O setor segurador destacou sua capacidade de oferecer produtos adaptados às necessidades e riscos locais  por exemplo, seguros agrícolas, de eventos extremos e proteção patrimonial. O foco foi a construção de um ambiente urbano mais resiliente e sustentável, capaz de absorver os choques ambientais sem paralisar a economia local.

Em resumo, a discussão reforçou que o seguro é muito mais do que um contrato  é uma linha de defesa econômica e um aliado estratégico na preparação de Belém para receber o mundo.

Imagem: Agência Belém

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Repórter da Record Bahia entra em trabalho de parto durante entrada ao vivo
Próximo artigo
Cachorrinha prenhe faz ensaio fotográfico e encanta a internet

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,858FansLike
3,609FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315