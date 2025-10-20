segunda-feira, outubro 20, 2025
Vídeo: Porto de Tianjin, na China, se transforma em exemplo de automação e tecnologia

No norte da China, o porto de Tianjin se tornou símbolo de uma transformação silenciosa, mas profunda. Onde antes se ouvia o barulho das vozes e o vai e vem de trabalhadores, hoje o som predominante é o dos guindastes autônomos e caminhões guiados por inteligência artificial.

Considerado um dos principais portos do país, Tianjin passou por um amplo processo de modernização tecnológica, incorporando sistemas inteligentes que permitem a movimentação de contêineres sem intervenção humana direta. Câmeras, sensores e algoritmos controlam as operações com precisão milimétrica, reduzindo erros e aumentando a eficiência.

O projeto faz parte da estratégia da China de integrar automação e sustentabilidade às suas principais infraestruturas logísticas. Com isso, o porto de Tianjin não apenas aumentou sua capacidade operacional, mas também se tornou um modelo global de inovação no setor marítimo, mostrando como a tecnologia pode redefinir o trabalho e a economia em um dos ambientes mais movimentados do mundo.

