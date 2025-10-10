Romaria do Traslado chega a Ananindeua após mais de 10 horas de percurso

A romaria do Traslado para Ananindeua, uma das mais longas e emocionantes do Círio de Nazaré, foi concluída no início da noite desta sexta-feira, 10, com a chegada da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré à Igreja Matriz de Ananindeua – Santuário de Nossa Senhora das Graças. A acolhida foi conduzida pelo padre Reginaldo Barbosa, pároco da comunidade.

O cortejo teve início às 8h, com saída da Basílica-Santuário de Nazaré, em Belém, e seguiu por mais de 50 quilômetros até a Praça de Marituba, onde chegou por volta das 17h45. De lá, a berlinda retornou em direção a Ananindeua, encerrando oficialmente o Traslado após cerca de dez horas de percurso.

Durante todo o trajeto, milhares de fiéis acompanharam a Imagem, prestando homenagens, fazendo orações e cumprindo promessas. O clima foi de intensa emoção e fé, com ruas ornamentadas por moradores, instituições e empresas que se uniram para celebrar a passagem da Santa.

Tradicional desde 1992, o percurso reforça o caráter evangelizador do Círio de Nazaré, levando a devoção mariana às comunidades da Região Metropolitana de Belém. Neste sábado (11), a Imagem seguirá para o distrito de Icoaraci, de onde partirá a Romaria Fluvial — uma das etapas mais simbólicas da programação oficial do Círio de Nazaré 2025.

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagem: Reprodução/Júnior Campos/Super Marajoara