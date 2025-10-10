sexta-feira, outubro 10, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeCÍRIO 2025
CÍRIO 2025

Romaria do Traslado chega a Ananindeua após mais de 10 horas de percurso

A romaria do Traslado para Ananindeua, uma das mais longas e emocionantes do Círio de Nazaré, foi concluída no início da noite desta sexta-feira, 10, com a chegada da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré à Igreja Matriz de Ananindeua – Santuário de Nossa Senhora das Graças. A acolhida foi conduzida pelo padre Reginaldo Barbosa, pároco da comunidade.

O cortejo teve início às 8h, com saída da Basílica-Santuário de Nazaré, em Belém, e seguiu por mais de 50 quilômetros até a Praça de Marituba, onde chegou por volta das 17h45. De lá, a berlinda retornou em direção a Ananindeua, encerrando oficialmente o Traslado após cerca de dez horas de percurso.

Durante todo o trajeto, milhares de fiéis acompanharam a Imagem, prestando homenagens, fazendo orações e cumprindo promessas. O clima foi de intensa emoção e fé, com ruas ornamentadas por moradores, instituições e empresas que se uniram para celebrar a passagem da Santa.

Tradicional desde 1992, o percurso reforça o caráter evangelizador do Círio de Nazaré, levando a devoção mariana às comunidades da Região Metropolitana de Belém. Neste sábado (11), a Imagem seguirá para o distrito de Icoaraci, de onde partirá a Romaria Fluvial — uma das etapas mais simbólicas da programação oficial do Círio de Nazaré 2025.

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagem: Reprodução/Júnior Campos/Super Marajoara

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Brasil mostra evolução sob comando de Ancelotti e goleia Coreia do Sul

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,251FansLike
3,601FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
Recuperação de Credito 320-x-320
Recuperação de Credito 320-x-320
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315