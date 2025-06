Santander contrata assessores no Pará para reforçar time de investimento

Profissionais têm agora o apoio de uma nova ferramenta de IA que cruza informações do cliente com dados de indicadores econômicos, recomendações de carteiras e produtos para um atendimento personalizado

O Santander contrata novos assessores de investimentos no Pará. As vagas fazem parte do Santander AAA, em regime CLT e com contratação imediata. Os interessados devem ter perfil empreendedor e capacidade de construir e manter relacionamentos comerciais, sempre com foco principal no cliente.

A certificação CPA-20 é pré-requisito para essa oportunidade, a CEA (Certificação de Especialista de Investimentos) é obrigatória em 90 dias e a CFP (Certified Financial Planner) considerada um grande diferencial.

O Banco oferece um modelo inovador e empreendedor que inclui uma carteira de clientes, remuneração meritocrática vinculada ao desempenho individual e oportunidades de crescimento em uma instituição internacional.

Criado há cerca de três anos, o projeto AAA conta com 1,8 mil assessores contratados em todo o País. Atualmente, há 200 cidades com presença de assessores AAA, dentro do processo de regionalização do Santander dos escritórios de atendimento a investidores.

Para garantir assertividade na conversa do profissional de assessoria com o investidor, o Banco acaba de implementar um novo assistente de inteligência artificial (IA) que oferece ao assessor o acesso a um vasto banco de informações.

A ferramenta permite que o assessor consiga de forma simples, rápida e personalizada cruzar informações-chave do cliente com dados de indicadores econômicos, recomendações de carteiras e produtos. Dentre os recursos disponíveis, está a sugestão de mensagens que garantirão um atendimento balizado por customização, precisão e agilidade.

Além de auxiliar o assessor a gerar as comunicações com o cliente, a ferramenta tem o humano em um papel relevante, sempre se certificando da confiabilidade das informações geradas e de que a comunicação atende ao que é necessário, possuindo todos os requisitos ideais para serem enviadas ao cliente.

“O assistente de inteligência artificial nos coloca em outro patamar em termos de atendimento ao cliente. Temos mais condições de garantir uma comunicação hiperpersonalizada de maneira célere e humanizada. A ferramenta está conectada a uma base de dados enriquecida não apenas com informações do cliente, mas também de produtos, cenários de mercado e recomendações customizadas preparadas pelo nosso time de Advisory”, explica Alessandro Chagas, diretor de investimentos do Santander.

Para Luciane Effting, Head do Santander AAA, “a inteligência artificial é uma aliada essencial para o assessor de investimentos, impulsionando o ganho de produtividade por meio da análise de dados e das recomendações personalizadas, aprimorando a experiência do cliente, nosso principal ativo”.

As inscrições para concorrer a vagas do Santander AAA devem ser realizadas pelo link https://santander.wd3.myworkdayjobs.com/pt-BR/SantanderCareers/job/Evergreen/Banco-de-Talentos—Assessor-de-Invest_Req1366120