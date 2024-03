Saque-Aniversário do FGTS 2024: Como Funciona, Calendário de Pagamentos e Como Aderir!

Os trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) já estão recebendo suas parcelas anuais conforme o mês de nascimento. Em 2024, os nascidos em janeiro e fevereiro já puderam sacar o valor disponível.

A modalidade de Saque-Aniversário

A opção de saque-aniversário permite que os trabalhadores retirem anualmente uma porcentagem do saldo de suas contas vinculadas ao FGTS no mês de aniversário. Contudo, é fundamental ressaltar que, ao optar por essa modalidade, o trabalhador perde o direito de sacar o saldo total do FGTS em caso de demissão sem justa causa, tendo direito apenas à multa rescisória de 40% sobre o saldo do FGTS.

Mudanças em vista

O Ministério do Trabalho planeja permitir aos aderentes do saque-aniversário a opção de retirar o saldo total de suas contas do FGTS em situações específicas. Essa proposição ainda está sendo discutida e analisada pelo governo federal. Por isso, é importante que os trabalhadores se mantenham atualizados para aproveitarem essa novidade assim que estiver disponível.

Calendário de pagamentos do Saque-Aniversário do FGTS 2024

Os pagamentos seguirão o calendário abaixo:

Janeiro: 2 de janeiro a 29 de março

Fevereiro: 1º de fevereiro a 30 de abril

Março: 1º de março a 31 de maio

Abril: 1º de abril a 28 de junho

Maio: 2 de maio a 31 de julho

Junho: 3 de junho a 30 de agosto

Julho: 1º de julho a 30 de setembro

Agosto: 2 de agosto a 31 de outubro

Setembro: 3 de setembro a 30 de novembro

Outubro: 1º de outubro a 29 de dezembro

Novembro: 1º de novembro a 31 de janeiro de 2025

Dezembro: 2 de dezembro a 28 de fevereiro de 2025

Para efetivar o saque, o trabalhador deve ir a uma agência da Caixa Econômica Federal com seus documentos. A quantia a ser sacada depende do saldo em cada conta do FGTS.

Como aderir ao Saque-Aniversário do FGTS

Os trabalhadores que desejam aderir ao saque-aniversário precisam baixar o aplicativo FGTS e seguir alguns passos simples. Na plataforma, é preciso aceitar os termos de adesão, escolher o mês do aniversário para receber o saque, confirmar a adesão e, a partir do mês escolhido, o valor disponível será liberado para saque.

Lembrando que a adesão ao saque-aniversário é facultativa e pode ser revertida a qualquer momento, porém, somente após 24 meses que o trabalhador poderá sacar o fundo nas modalidades tradicionais de novo.

Deste modo, a opção pelo saque-aniversário pode ser proveitosa para quem necessita de um recurso extra anualmente. Contudo, é preciso analisar as condições e os impactos dessa escolha no saldo total do FGTS em eventual demissão sem justa causa.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: FGTS 2024