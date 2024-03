Diplomata brasileiro morre durante missão em Ruanda, na África

Neste domingo (3/3), o diplomata brasileiro Daniel Machado da Fonseca faleceu durante uma missão em Kigali, Ruanda, onde estava participando de uma reunião do Conselho do Fundo Verde para o Clima. A morte resultou na suspensão das atividades programadas devido a esse trágico acontecimento.

“Permitindo um dia de luto, as atividades do Conselho serão canceladas no dia 4 de março. A reunião oficial do Conselho do GCF [Fundo Verde] será realizada no dia 5 de março, quando haverá uma cerimônia para homenagear a vida de Daniel, seu legado como defensor de comunidades vulneráveis ao clima e na promoção da ação climática global”, diz nota do grupo.

As informações disponíveis indicam que ele sofreu uma parada cardíaca.

Daniel, amplamente apreciado por colegas de profissão, familiares e amigos, originário do Rio de Janeiro, ingressou no Itamaraty em 2006, acumulando experiência nas embaixadas brasileiras em Nairóbi, Roma e Nova Déli.

No momento, ocupava o cargo de chefe da Divisão de Ação Climática do Ministério das Relações Exteriores.

Governo e amigos elogiam diplomata

“Sua trajetória no Itamaraty foi marcada por reconhecidas competência e dedicação. Contou sempre com o respeito e o carinho de todos seus colegas, no Brasil e no exterior”, diz nota assinada pelo ministro Mauro Vieira e pela secretária-geral das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha.

Amigos também lamentaram a morte dele. “Foi um excelente ser humano. Os que o conhecem lamentam todos os anos de convívio pessoal e profissional que perdemos por conta desta partida tão prematura”, comentou a diplomata Clarissa Forecchi, amiga de Daniel.

Ele era casado com a também diplomata Roberta Maria Lima Ferreira. O casal tinha uma filha.

