Sarau Chuva de Poesia Celebra a Obra do Renomado Escritor Alonso Rocha

Nesta terça-feira (23), acontece a terceira edição do Sarau Chuva de Poesia, em Belém. O encontro está agendado para iniciar às 18h, e terá lugar no Foyer do Theatro da Paz e promete uma noite de emoção e inspiração.

A edição deste ano vai homenagear o renomado escritor paraense Alonso Rocha, conhecido como o “príncipe dos poetas”. Rocha, cuja contribuição para a literatura regional é inestimável, será celebrado pela maestria nas palavras e influência duradoura na cena literária paraense.

Além da homenagem a Alonso Rocha, o Sarau contará com a participação especial de outro ícone da poesia amazônica: o talentoso Antonio Juraci Siqueira. Reconhecido por sua habilidade em capturar a essência vibrante da Amazônia em suas palavras, Juraci Siqueira é aclamado não apenas por sua poesia, mas também por sua prosa igualmente cativante.

Serviço:

O “3º Sarau Chuva de Poesia” será nesta terça-feira (23), às 18h, no Foyer do Theatro da Paz. A entrada para o Sarau é gratuita, porém, devido à capacidade limitada do Theatro da Paz, é disponibilizado um número restrito de lugares, limitado a 50 pessoas por ordem de chegada. Portanto, para garantir seu lugar nesse evento imperdível, é recomendável chegar cedo e assegurar sua presença nessa noite de celebração da poesia e da cultura paraense.

Foto: Divulgação