Sorriso Maroto anuncia fim da turnê “As Antigas” com show especial em São Paulo

Após três anos de sucesso, o Sorriso Maroto anunciou que a turnê “As Antigas” será encerrada em dezembro de 2024. Para marcar esse momento, a banda fará um show especial no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 2 de agosto, além das últimas 15 apresentações pelo Brasil.

Durante coletiva de imprensa, o vocalista Bruno Cardoso explicou que a turnê, focada nos grandes sucessos da carreira, foi criada com um formato intimista, com até 10 mil pessoas por show. Segundo ele, apesar do sucesso, chegou o momento de encerrar esse ciclo e buscar novos caminhos.

“A partir de dezembro, cada cidade será marcada como nossa última apresentação nela. Queremos fazer despedidas memoráveis e afetuosas”, disse Sérgio, integrante do grupo.

Além dos shows em terra, o grupo realizará uma apresentação inédita em alto-mar, entre os dias 21 e 24 de novembro de 2024, reunindo os projetos “As Antigas” e “Sorriso Eu Gosto no Pagode”.

“Será a nossa primeira vez tocando em um navio. A emoção vai ser muito especial”, afirmou Cardoso, destacando a importância desse encerramento para a trajetória do grupo.

Imagem: Divulgação