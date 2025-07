Saúde, educação no trânsito e meio ambiente levados ao verão em Outeiro

Com o sol a pino e as praias vibrando com veranistas, a Prefeitura de Belém intensificou esforços para garantir um período de férias mais seguro e saudável. No domingo, 13, as areias da Praia Grande e da Praia do Amor, no distrito de Outeiro, foram palco de mais uma ação integrada focada não só na prevenção de acidentes de trânsito e os cuidados contra as hepatites virais, mas também incluiu uma crucial frente de preservação ambiental, com a participação da subprefeitura da ilha.

A força-tarefa, coordenada pela Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) e pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), teve um objetivo claro: ir além da conscientização e levar com folders, sacolas e preservativos. Ao longo do dia, equipes trabalharam lado a lado, transformando as praias em centros de educação e cuidado.

Equipes da Guarda Municipal, com seu batalhão de ações com cães também estão atuando no distrito, reforçando a segurança e a ordem pública.

SEGURANÇA VIÁRIA

A Segbel, com a equipe de Educação para o Trânsito, desdobrou a campanha “Sol, Calor e Trânsito Consciente: Nas férias, escolha a direção da vida!”. “Com o aumento expressivo do fluxo de veículos e pedestres nesta época do ano, o foco foi a segurança viária. O período de férias, com sua efervescência, exige ainda mais cautela. Esta campanha é um espelho do nosso compromisso em garantir que a alegria do verão não se transforme em tragédia“, ressaltou Cemires Paulo de Oliveira, coordenadora da Educação para o Trânsito.

Cerca de 700 abordagens foram realizadas, alcançando centenas de barracas onde motoristas de carros, motociclistas e usuários do transporte público aproveitavam o dia de lazer. Cada interação foi uma oportunidade para distribuir orientações detalhadas, materiais informativos e, claro, um brinde para fixar a mensagem de responsabilidade ao volante e na via.

SAÚDE EM PRIMEIRO LUGAR

A Sesma, por sua vez, levou orientações sobre o Julho Amarelo – mês de combate às hepatites virais. Moradores e turistas tiveram acesso facilitado a informações e preservativos, que são vitais na prevenção.

De acordo com Paolla Oliveira, da equipe de referência técnica em saúde da pessoa idosa e PCD na Sesma, a ação integrada realizada em Outeiro teve um olhar especial para os cuidados com a pessoa idosa na praia. “Nosso objetivo foi orientar sobre a importância da hidratação adequada, do uso de roupas leves e apropriadas, e de como agir em casos de insolação“, explica Paola. Além disso, foram fornecidas informações essenciais sobre alimentação saudável durante o lazer na praia.

A iniciativa também reforçou a campanha do Julho Amarelo, com foco na prevenção e combate às hepatites virais A, B e C. “É crucial que todos compreendam as formas de transmissão e prevenção”, destaca Paola. Ela lembra que, especificamente para a hepatite B, a prevenção eficaz envolve tanto o uso de preservativos quanto a vacinação, ambos disponíveis para a população.

COMPROMISSO AMBIENTAL

Um dos destaque desta ação foi a participação da subprefeitura de Outeiro, que trouxe à tona a preservação do meio ambiente. Mensagens e orientações foram passadas para que ninguém jogue lixo na praia. O objetivo é manter as belezas naturais da ilha intactas, garantindo um ambiente limpo e agradável para todos que buscam descanso e lazer.

“Cuidar das nossas praias é um dever de todos. Queremos que Outeiro continue sendo um paraíso para moradores e visitantes, e isso só será possível se cada um fizer a sua parte, descartando o lixo corretamente e protegendo a nossa natureza. A beleza da nossa ilha depende das nossas atitudes hoje”, enfatizou Glenda Amaral, subprefeita de Outeiro.

As ações integradas em Outeiro prometem ampliar o alcance das campanhas educativas e preventivas, consolidando um verão mais seguro, consciente e prazeroso para todos.

Fonte e imagens: Agência Belém