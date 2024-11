Secretário Nacional de Segurança Pública visita Usina da Paz e destaca resultados positivos na redução da criminalidade

O secretário Nacional de Segurança Pública, Mario Luiz Sarrubbo, visitou a Usina da Paz Cabanagem, em Belém, onde conheceu o funcionamento do complexo multifuncional considerado como o maior projeto de cidadania do Brasil. Realizada na última terça-feira, 5, a visita foi guiada pelo secretário Estadual de Segurança Pública do Pará, Ualame Machado, e pela secretária de Articulação da Cidadania, Elieth de Fátima Braga.

No local, o secretário conheceu as instalações da UsiPaz Cabanagem, os serviços e cursos ofertados de forma gratuita, além dos resultados positivos obtidos por meio das políticas públicas implementadas pelo Governo do Pará por meio do programa Territórios pela Paz, como a redução da criminalidade.

“Estou muito feliz em conhecer esse projeto das Usinas da Paz, pois é um projeto que consagra a cidadania para a população que não tinha acesso a esses serviços. Hoje, o cidadão encontra aqui tudo o que ele precisa, como saúde, serviços, esporte e educação. É um espaço que explica por que os índices de segurança pública aqui estão melhorando a cada ano, explica também por que o Governo do Pará tem conseguido bons índices de aprovação. Portanto, é um projeto de sucesso”, afirmou Mario Luiz Sarrubbo, secretário Nacional de Segurança Pública.

Políticas Públicas – A Usina da Paz é um projeto integrado ao programa estadual Territórios Pela Paz (TerPaz), elaborado pelo Governo do Pará. Secretarias, fundações e órgãos da administração direta e indireta são responsáveis pelos atendimentos, integrando ações de segurança pública, assistência social e cidadania em bairros da Região Metropolitana de Belém e dos municípios do Estado.

Para a secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth de Fátima Braga, o projeto das Usinas da Paz hoje é uma referência para todo o Brasil. “Este é um grande projeto de transformação social do Brasil e com certeza vai inspirar políticas públicas voltadas para a segurança pública, no âmbito do Governo Federal. O Programa Territórios pela Paz e as usinas da Paz são um exemplo de como políticas públicas integradas e planejadas podem mudar realidades”, explicou.

Números – De janeiro a outubro de 2024, os bairros atendidos pelas Usinas da Paz obtiveram resultados expressivos, como a redução de mais de 29% em crimes violentos no bairro Guamá, além da redução nos índices de crimes de roubo nos bairros Jurunas, Condor, Guamá e Terra Firme, segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Serviços – As Usinas ofertam mais de 70 serviços intersetoriais, como cursos profissionalizantes, serviços de emissão de documentos, reforço escolar, eventos e outras ações de cidadania, esporte, saúde e lazer. Todas as atividades realizadas são disponibilizadas de forma gratuita à população, envolvendo secretarias estaduais e órgãos parceiros. Toda a programação e os cronogramas de atividades de cada Usina podem ser consultados no perfil oficial do Instagram (@usinasdapaz).

Estrutura – Os projetos das Usinas da Paz são executados por meio de parceria entre o Governo do Estado e empresas da iniciativa privada. Os complexos dispõem de estruturas modernas e funcionais, com dois prédios principais, Usina e Assistência, além de espaços como teatros, praças para eventos, oficinas, piscinas, complexos poliesportivos, quadras de areia, espaços pet, academias ao ar livre e playground infantil.



Usinas em funcionamento – Atualmente, já estão em funcionamento nove Usinas, sendo 7 na Região Metropolitana de Belém (Cabanagem, Bengui, Guamá, Terra Firme, Jurunas/Condor, Ananindeua, Marituba) e duas na região sudeste do Estado (Parauapebas e Canaã dos Carajás).

Fonte: Agência Pará Foto: Ascom Segup