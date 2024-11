Deputada que se opôs a Moraes, Maria Salazar é reeleita nos EUA

A deputada republicana Maria Elvira Salazar foi reeleita para mais um mandato na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, por meio do estado da Flórida. A parlamentar conservadora ficou conhecida no Brasil por sua oposição ao ministro do Supremo Tribunal brasileiro, Alexandre de Moraes.

Em publicação no X nesta terça-feira (5), Salazar disse aos seus eleitores que continuará sendo a voz deles no âmbito econômico, na imigração e no combate ao socialismo. A deputada representante do distrito de Miami-Dade venceu a oponente Lucia Baez-Geller, que é integrante do conselho escolar do condado.

– Nós vencemos! Obrigado aos eleitores por me enviarem para Washington, DC, para um terceiro mandato. Continuarei a ser sua voz, lutando por você! Temos muito trabalho a fazer: consertar a economia, reformar a imigração e combater o socialismo em casa e no exterior – escreveu.

– Se Deus é contigo, quem será contra ti? Ganhamos! – acrescentou ela, em espanhol.

Além de congressista, Salazar é uma jornalista premiada. Ela acumula cinco prêmios Emmy por reportagens sobre Nicarágua, Cuba e República Dominicana.

OPOSIÇÃO A MORAES

Interessada no cenário internacional, Salazar é uma das autoras do projeto de lei que visa barrar a emissão de vistos para autoridades que tenham cometido “censura” contra cidadãos do país. Ao tratar da proposta, ela mencionou o ministro brasileiro Alexandre de Moraes nominalmente, a quem descreveu como “vanguardista” no “ataque internacional na liberdade de expressão de cidadãos norte-americanos, como Elon Musk”.

– A liberdade de expressão é um direito natural e inalienável que não conhece fronteiras. Os defensores da censura não são bem-vindos na terra dos livres, os Estados Unidos – frisou.

Em uma sessão no Congresso dos Estados Unidos ocorrida em maio, Salazar chegou a exibir uma foto do magistrado, chamando-o de “operador totalitário”. Ela ainda se referiu ao presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, como “condenado por corrupção”.

– Nós não sabemos se o ministro é um socialista, ou se ele é um tolo, ou se ele é um tolo útil para os socialistas. Mas sabemos que ele está cerceando um dos direitos fundamentais de uma democracia que é a liberdade de expressão. Enquanto eu fazia minha pesquisa, cheguei à conclusão que o Brasil não apenas tem um condenado por corrupção como presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, mas agora tem um operador totalitário como chefe de Justiça da Suprema Corte, chamado Alexandre de Moraes – afirmou.

As declarações ocorreram durante a Comissão de Assuntos Exteriores do Congresso dos Estados Unidos. A sessão tinha como tema “Brasil: a crise da democracia, liberdade e do Estado de Direito?”.

Fonte: Pleno News Foto: Frame de vídeo / YouTube