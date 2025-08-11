Governo do Pará impulsiona agricultura familiar com entrega de novos equipamentos agrícolas

A entrega de novos equipamentos agrícolas é uma das estratégias do Governo do Estado para impulsionar a agricultura familiar paraense. Nesta segunda-feira, 11, foi a vez dos municípios de Belterra, Faro, Pacajá e Uruará receberem reforços para a produção, por meio do programa Pará Rural.

“São R$ 3 milhões de investimentos em equipamentos pesados que ajudarão a abrir estradas, novas vias, garantir mais infraestrutura e maior produção para os municípios de Belterra, Uruará, Pacajá e Faro. Estes equipamentos são fundamentais para o desenvolvimento dos municípios do Pará”, ressalta o governador do Estado, Helder Barbalho, que participou da cerimônia de entrega, realizada no Palácio do Governo.

A aquisição de uma retroescavadeira para Belterra, uma pá carregadeira para Faro e motoniveladoras para Pacajá e Uruará, garante melhores condições para o escoamento da produção e contribui, diretamente, para a melhoria da qualidade de vida dos pequenos produtores. As máquinas irão apoiar obras e serviços essenciais para a infraestrutura rural, beneficiando centenas de famílias que dependem da atividade agrícola para sustento e geração de renda, sendo uma ação em parceria com o deputado estadual Ângelo Ferrari e o deputado federal Júnior Ferrari.

O presidente do Pará Rural, Felipe Picanço, destaca a importância do incentivo e apoio da atual gestão para a agricultura familiar do Estado. “Trabalhamos intensamente para beneficiar esse pequeno produtor com mais qualidade de vida, fortalecer os equipamentos agrícolas, melhorar o escoamento da produção e fazer com que a agricultura familiar seja um modo de desenvolvimento sustentável para o nosso Estado”, afirma.

Um sonho realizado da população de Belterra. É desta forma que o prefeito do município, o professor Ulisses Alves, define o recebimento do novo equipamento. “Só temos a agradecer a essa gestão presente e sensível às necessidades dos municípios. Essa retroescavadeira vai ser muito útil para começar a trabalhar com a piscicultura no nosso município e também com a irrigação. Vai servir para cavar e fazer os tanques, para que a gente possa fomentar o trabalho do nosso agricultor familiar”, destaca.

O prefeito de Uruará, Carlos Antônio Zancan, também celebra a iniciativa estadual. “O nosso município vai receber de braços abertos essa conquista, que vai beneficiar, principalmente, os nossos agricultores, impulsionando a maior trafegabilidade para os produtores rurais escoarem sua produção. Isso traz desenvolvimento para o nosso município. Quero agradecer esse olhar humano do Governo pelos nossos produtores, só temos a agradecer”, comemora.

Para o prefeito de Faro, Paulo Carvalho, o novo equipamento ajudará, sobretudo, na manutenção das estradas vicinais. “Um maquinário muito útil para uma cidade como a nossa, com muitas vicinais. Só mesmo o Governo do Estado poderia fomentar e investir nesses equipamentos, que têm um valor elevado e muitos municípios não teriam condições de comprar”, explica.

O prefeito de Pacajá, André Rezende, também pretende recuperar estradas vicinais, após a entrega da motoniveladora para o município. “Vamos reconstruir vicinais, que são tão importantes para o nosso município, que tem mais de 8 mil quilômetros de estrada. A iniciativa irá ajudar nossos produtores rurais, os agricultores, a escoar com mais facilidade a produção, a partir do melhor acesso”, finaliza.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias