Seduc orienta sobre pagamento da bonificação por desempenho referente ao Ideb 2023

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) divulgou, ontem, quarta-feira, 30, um comunicado com orientações sobre o pagamento da bonificação por desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb 2023) a servidores e ex-servidores classificados como temporários ou efetivos, que ao longo do exercício 2024 tiveram vacância na Secretaria, e por isso não foi possível o pagamento em folha.

De acordo com o comunicado, a partir do dia 31 de julho de 2025 (quinta-feira) já estarão disponíveis, em apenas um pagamento, quatro parcelas da bonificação.

A Seduc reforça que o valor será creditado em conta salário ou corrente ativa do beneficiário. Caso o valor não seja creditado nessas contas, será aberta uma nova conta, que receberá o crédito automaticamente. Nesse caso, o beneficiário legítimo deverá se dirigir a qualquer agência do Banpará (Banco do Estado do Pará) com documento pessoal com foto e original.

O beneficiário que não residir no Pará, ou estiver com algum impedimento, poderá indicar, pelo e-mail bonificacaoideb2023@seduc.pa.gov.br, seus dados bancários para recebimento posterior, devendo anexar o comprovante de residência ou documento que comprove o impedimento em receber pelo Banpará. Não serão aceitas contas de terceiros.

O pagamento seguirá as regras estabelecidas anteriormente, em até 12 parcelas, com limite de conclusão até setembro de 2025. As datas de pagamento das próximas parcelas serão divulgadas pela Seduc em breve.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias