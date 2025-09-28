domingo, setembro 28, 2025
Desde 1876
Segunda Turma do STF forma maioria para manter prisão de ‘Careca do INSS’ e de Maurício Camisotti

Ministros Nunes Marques, Edson Fachin e André Mendonça votaram pela manutenção da prisão; Gilmar Mendes se declarou impedido para julgar o caso.

Por Márcio Falcão, TV Globo — Brasília

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF)formou maioria de votos neste domingo (28) para manter as prisões preventivas de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e do empresário Maurício Camisotti.

Votaram pela manuntção os ministros Nunes Marques, Edson Fachin e André Mendonça.

Já o ministro Gilmar Mendes se declarou impedido para julgar o casoO julgamento começou na sexta-feira (26) no plenário virtual da Segunda Turma da Corte. Os ministros do colegiado podem inserir votos no sistema até o dia 3 de outubro.

👨‍⚖️ Atualmente, compõem a segunda turma os ministros André Mendonça, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin e Nunes Marques.

O “Careca do INSS” é apontado pelas investigações como facilitador do esquema que desviou recursos de aposentados e pensionistas. Segundo a Polícia Federal, empresas ligadas a ele teriam operado como intermediárias financeiras das associações investigadas na fraude.

👉🏽 O empresário Maurício Camisotti é apontado como sócio oculto de uma entidade e beneficiário das fraudes na Previdência.

A PF afirma que as empresas de Antunes recebiam dinheiro das entidades e, depois, repassavam os valores a pessoas ligadas às associações ou a servidores do INSS.

De acordo com a Polícia Federal, o “Careca do INSS” recebeu R$ 53 milhões de associações de aposentados e pensionistas. A investigação rastreou transferências de mais de R$ 9 milhões para pessoas ligadas ao INSS.

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

