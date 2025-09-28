domingo, setembro 28, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePOLÍTICA
POLÍTICA

Lula participa de evento em Brasília: “Esta é a caminhada da soberania”

Presidente fez percurso de três quilômetros na Esplanada dos Ministérios ao lado de ministros e da primeira-dama

Mateus Salomão, da CNN, Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de caminhada em comemoração aos 95 anos do MEC (Ministério da Educação) na manhã deste domingo (28), na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O chefe do Executivo percorreu três quilômetros.

Em fala ao final da caminhada, Lula ironizou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sem citá-lo diretamente. “Na nossa atividade não tem motociata, não tem pornochanchada, tem caminhada com educadores”, disse.

Ainda durante o percurso, Lula gravou vídeo em que cita a soberania nacional. A declaração se dá no contexto em que o Brasil é alvo de sanções e retaliações diplomáticas pelos Estados Unidos.

“Essa é a caminhada da soberania educacional do Brasil, nós temos consciência de que através da educação, da creche à universidade, da alfabetização a um curso de engenharia, que a gente vai tornar o Brasil soberano para nunca mais ninguém dar palpite sobre o Brasil”, afirmou.

Embora divulgada como uma caminhada, em certos momentos o petista correu, sendo acompanhado por ministros e pela primeira-dama, Janja da Silva.

Participaram também os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Camilo Santana (Educação), Alexandre Padilha (Saúde), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais). Ainda compareceram Gabriel Galípolo, presidente do BC (Banco Central), e Edinho Silva, presidente nacional do PT.

Imagem Reprodução Internet

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Segunda Turma do STF forma maioria para manter prisão do “careca do INSS”
Próximo artigo
Segunda Turma do STF forma maioria para manter prisão de ‘Careca do INSS’ e de Maurício Camisotti

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,269FansLike
3,602FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315