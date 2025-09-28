Lula participa de evento em Brasília: “Esta é a caminhada da soberania”

Presidente fez percurso de três quilômetros na Esplanada dos Ministérios ao lado de ministros e da primeira-dama

Mateus Salomão, da CNN, Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de caminhada em comemoração aos 95 anos do MEC (Ministério da Educação) na manhã deste domingo (28), na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O chefe do Executivo percorreu três quilômetros.

Em fala ao final da caminhada, Lula ironizou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sem citá-lo diretamente. “Na nossa atividade não tem motociata, não tem pornochanchada, tem caminhada com educadores”, disse.

Ainda durante o percurso, Lula gravou vídeo em que cita a soberania nacional. A declaração se dá no contexto em que o Brasil é alvo de sanções e retaliações diplomáticas pelos Estados Unidos.

“Essa é a caminhada da soberania educacional do Brasil, nós temos consciência de que através da educação, da creche à universidade, da alfabetização a um curso de engenharia, que a gente vai tornar o Brasil soberano para nunca mais ninguém dar palpite sobre o Brasil”, afirmou.

Embora divulgada como uma caminhada, em certos momentos o petista correu, sendo acompanhado por ministros e pela primeira-dama, Janja da Silva.

Participaram também os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Camilo Santana (Educação), Alexandre Padilha (Saúde), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais). Ainda compareceram Gabriel Galípolo, presidente do BC (Banco Central), e Edinho Silva, presidente nacional do PT.

