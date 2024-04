Segurança Pública faz mais de 3 mil abordagens e fiscalizações durante a Semana Santa no Pará

As ações de segurança realizadas durante o feriado da “Semana Santa 2024”, nos principais municípios do Estado contou com ações ostensivas e preventivas, nas praias e balneários paraenses, com o objetivo de garantir maior tranquilidade aos frequentadores que optaram durante o feriado alusivo a Semana Santa.

Durante o final de semana prolongado, mais de 700 estabelecimentos foram fiscalizados, assim como, mais de mil pessoas foram abordadas por agentes públicos dos órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública (Sieds), que atuaram de forma integrada, com os demais órgãos parceiros do estado e dos municípios. A operação deflagrada no último dia 28 de março, encerrou suas atividades na manhã desta segunda-feira, 1º de abril.

Segundo o secretário adjunto de Gestão Operacional da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), Luciano de Oliveira, as ações foram realizadas em conjunto pelos órgãos de segurança com a finalidade de garantir a presença dos efetivos nas ruas, para a manutenção da ordem pública e fazer, deste, um período tranquilo para os paraenses e turistas que procuraram por entretenimento nas praias e balneários do Estado, neste período.

“Sabemos que em períodos de feriados prolongados o público é atraído para os locais de praias e para os demais municípios do Estado, até mesmo para passar o feriado de Páscoa com seus familiares, desta forma o Sistema de Segurança Pública sempre se prepara para garantir a segurança e coibir qualquer tipo de excessos, além de combater a criminalidade. Sendo assim, nossa atuação foi intensa, e conseguimos agir com tranquilidade visando a manutenção da ordem pública e um descanso tranquilo a todos”, assinalou Luciano de Oliveira.

As ações foram executadas pelos profissionais de segurança, que atuaram na fiscalização dos condutores de veículos, observando se estavam sob efeito de álcool, além de intensificar a fiscalização de trânsito na saída e entrada da capital ao longo das rodovias estaduais e federais.

Produtividade – No período da operação foram realizadas mais de 3 mil abordagens, entre elas: 1.804 abordagens a transeuntes; 1.009 abordagens a veículos e 3 embarcações também foram abordadas, e ainda; 219 boletins de ocorrências registrados; 72 procedimentos instaurados; 44 prisões em flagrantes realizadas e um foragido recapturado.

A Operação resultou ainda na apreensão de 1.409 kg de entorpecentes, 3 armas de fogo, além de sete carros recuperados.

Ao todo, 701 estabelecimentos comerciais, entre bares, restaurantes e casas noturnas foram fiscalizados neste período, destes 86 foram fechados e 20 foram intimados. Foram distribuídas ainda, 56 pulseiras de identificação às crianças e 502 orientações feitas aos banhistas nas praias e balneários, onde foram registrados dois afogamentos.

Na fiscalização das estradas, foram registradas 631 infrações de trânsito, 45 veículos regularizados, 453 testes de alcoolemia e 38 veículos removidos.

A operação iniciou na última quinta-feira, 28 e contou com reforço dos agentes de segurança distribuídos entre os órgãos das Polícias Civil e Militar, Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), Corpo de Bombeiros Militar, Centro Integrado de Operações (Ciop), Disque Denúncia, Polícia Científica do Pará (PCE), Secretaria de Estado de Administração Penitenciárias (Seap), e ainda as Guardas Municipal de Belém, Ananindeua e Marituba, entre outros órgãos que atuaram de forma integrada.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação