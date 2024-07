Programa Desenrola Brasil é prorrogado e oferece novas oportunidades de renegociação de dívidas

Os consumidores que enfrentam dificuldades financeiras têm agora uma chance extra para colocar as contas em dia. O Programa Desenrola Brasil, iniciativa do Governo Federal, foi estendido por mais 50 dias, permitindo renegociar débitos e restaurar a saúde financeira. Destinado a pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), o programa abrange dívidas acumuladas até um certo período, trazendo um verdadeiro alívio para muitos brasileiros.

Originalmente, o programa admitia a renegociação de dívidas contabilizadas de janeiro de 2019 até maio de 2023. A extensão do prazo até 20 de maio é uma resposta do Governo Federal para aumentar a inclusão financeira e ajudar ainda mais cidadãos a limpar o nome no mercado. Este benefício é crucial, considerando a situação econômica atual e a necessidade de recuperação financeira após períodos de incertezas.

Quem pode se beneficiar do programa Desenrola Brasil?

O Desenrola Brasil está acessível para indivíduos com renda de até dois salários mínimos ou que estão listados no CadÚnico. Esses cidadãos, com débitos de até R$ 20 mil acumulados no período estabelecido, podem buscar a renegociação. Essa oportunidade abrange várias contas e encargos, sendo uma iniciativa compreensiva para recuperar a elegibilidade creditícia dos consumidores afetados.

Como funciona a renegociação de dívidas pelo Desenrola Brasil?

Para quem está elegível, o programa permite renegociar até R$ 5 mil por devedor. Uma das vantagens mais atrativas é a possibilidade de parcelamento do total devido em até cinco anos, sem necessidade de pagamento inicial. Além disso, o vencimento da primeira parcela se dá 30 dias após o acordo ser formalizado, o que oferece um respiro para os orçamentos mais apertados.

O processo de inscrição e renegociação é realizado completamente online, através do portal desenrola.gov.br. É necessário que o consumidor tenha uma conta no sistema GOV.BR, nos níveis Prata ou Ouro, para confirmar sua identidade e seguir com a regularização de suas pendências financeiras. Esta abordagem digital simplifica o processo, tornando-o acessível a todos que precisam.

O que acontece se você não se enquadra no Desenrola Brasil?

Clientes da Neoenergia Elektro que não atendem aos critérios do Desenrola ainda possuem alternativas para organizar suas finanças. Através de um acordo com a Flexpag, é possível parcelar os débitos em até 21 vezes no cartão de crédito, com juros de 1,99% ao mês e descontos de até 90%. Essa opção está disponível para dívidas negativadas entre 01 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022, abrangendo um grupo significativo de consumidores negativados.

Portanto, é essencial que todos os consumidores verifiquem suas situações e considerem aproveitar essa prorrogação para reorganizar suas finanças. A Neoenergia Elektro, juntamente com outras distribuidoras do grupo, está comprometida em ajudar seus clientes a superarem este período desafiador com soluções práticas e eficientes.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Divulgação