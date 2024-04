Seirdh designa Comissão para seleção à honraria ‘Egydio Machado Salles Filho’

Na data em que se comemora um ano de fundação, a Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh) publicou, no Diário Oficial do Estado (DOE), nesta sexta-feira (5), a Portaria nº 38/2024, que designa os membros que irão compor a comissão de seleção dos indicados para a Condecoração “Egydio Machado Salles Filho de Defesa dos Direitos Humanos”, instituída em dezembro do ano passado. A distinção visa reconhecer o mérito e homenagear personalidades ou instituições que se destacam na defesa dos Direitos Humanos no Estado do Pará e na Amazônia.

Os membros da Comissão serão a secretária adjunta da Seirdh, professora e historiadora Edilza Fontes; a ouvidora da Seirdh, Vera Tavares, e o advogado Lucas Martins Salles, filho de Egydio Machado Salles Filho, que dá nome à condecoração, falecido em 2020. Advogado, professor, vice-presidente da seccional paraense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PA), Egydio foi um reconhecido defensor dos Direitos Humanos no Estado do Pará, por isso, foi escolhido para dar nome a essa importante homenagem.

A condecoração deverá ser outorgada aos homenageados em solenidade que ocorrerá, anualmente, no mês de dezembro, período em que se comemora o “Dia Internacional dos Direitos Humanos” e a lembrança da assinatura do Ato Institucional nº 05, que cassou direitos, reforçou a censura e a tortura como práticas da ditadura militar no Brasil. A honraria terá a forma de diploma assinado pelo secretário de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos. A indicação das personalidades ou instituições a serem homenageadas será feita por iniciativa da Comissão constituída anualmente pela Seirdh.

“Esta comenda será a mais importante distinção honorífica concedida pela Seirdh. Todos nós, a quem o governador Helder Barbalho confiou a tarefa de construção da primeira Secretaria de Direitos Humanos do Estado, trabalhamos com Egydio e estamos muito felizes com este ato, que celebra e honra a memória de um dos maiores advogados do Pará, que tanto nos ensino e exemplou”, frisou o titular da Seirdh, Jarbas Vasconcelos.

