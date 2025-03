Luciana Valente assume a presidência do CONAD da Unimed Belém

Eleita ontem, sábado, 08/03, como nova presidente do Conselho de Administração – CONAD da Unimed Belém, a Dra. Luciana Valente já demonstra sua energia e compromisso com a cooperativa. Sem perder tempo, ela participou neste domingo, 09, do jantar da Caravana Nacional da Cooperação Judiciária, um evento de grande relevância, onde representará os interesses da Unimed Belém e reforçará a importância da cooperação institucional no enfrentamento à litigância predatória.

Sua rápida atuação à frente do CONAD já evidencia sua disposição para fortalecer a cooperativa e garantir que a Unimed Belém esteja presente nas discussões estratégicas que impactam o setor de saúde suplementar.

Imagem: Divulgação