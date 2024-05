Elon Musk doa 1.000 antenas Starlink para ajudar atingidos pelas enchentes no RS

Elon Musk, bilionário e proprietário da empresa de internet via satélite Starlink, comprometeu-se nesta quinta-feira, 09, a enviar mil terminais da Starlink para auxiliar as equipes de emergência no Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito no X, plataforma de mídia social de sua propriedade, após um apelo comovente da modelo Gisele Bündchen sobre a tragédia climática que assolou seu estado natal. A doação inclui também a gratuidade no uso dos serviços até a recuperação da região.

A iniciativa do empresário veio em resposta ao vídeo divulgado por Bündchen, que detalhou o impacto devastador das chuvas no estado. “Meu estado natal, o Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, teve a pior tragédia de sua história. Fortes chuvas inundaram cidades inteiras… As pessoas não estão apenas perdendo suas casas, seus empregos, elas estão perdendo tudo,” desabafou a modelo, mostrando imagens da destruição.

Gisele fez um apelo emocionado por ajuda internacional: “Ninguém estava pronto para tal devastação… É doloroso, é de partir o coração. Então, por favor, junte-se a mim na tentativa de ajudar. Faça doações e ajude da maneira que você puder. Muito obrigada,” concluiu.

A Starlink, conhecida por fornecer banda larga de alta potência capaz de alcançar locais remotos, será uma ferramenta vital para restabelecer comunicações em áreas isoladas pela tragédia. “Dadas as terríveis enchentes no Rio Grande do Sul, a Starlink doará 1.000 terminais para equipes de emergência e disponibilizará gratuitamente o uso de todos os terminais da região até que a região se recupere. Espero o melhor para o povo do Brasil,” afirmou Musk.

