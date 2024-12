Sespa realiza Semana de Combate às Arboviroses no Pará

Entre os dias 02 e 06 de dezembro de 2024, ocorrerá a Semana de Combate às Arboviroses, momento em que o Estado do Pará intensificará as ações de prevenção e combate às arboviroses, doenças transmitidas principalmente pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus.

A iniciativa visa capacitar profissionais de saúde, promover a conscientização da população e fortalecer o controle do vetor responsável pela disseminação de doenças como dengue, chikungunya, zika e outras, como mayaro e oropouche.

As arboviroses mais comuns em áreas urbanas são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. No Pará, a dengue, chikungunya e o zika vírus – que pode trazer complicações como microcefalia em recém-nascidos quando a mãe é infectada durante a gravidez -, são as principais doenças em vigilância, com protocolos de manejo clínico já implantados nos hospitais do Estado.

Além dessas doenças urbanas, há também a ameaça de arboviroses silvestres, como a febre amarela, que pode ser transmitida pelo Aedes aegypti em áreas urbanas, embora seu ciclo atual seja predominantemente silvestre.

Monitoramento e ações em saúde – Para fortalecer o controle das doenças, o governo estadual implantou uma série de medidas, incluindo a vigilância ativa e a capacitação de profissionais de saúde. Na Semana de Combate às Arboviroses, serão realizadas atividades de capacitação para médicos e enfermeiros, com foco no diagnóstico diferencial dessas doenças e no manejo clínico adequado.

Além disso, novas ferramentas de monitoramento da vigilância vetorial serão apresentadas, incluindo protocolos de coleta, checagem de casos e orientações sobre como implementar as ações de controle. A programação inclui a realização de rodas de conversa, simulações de controle vetorial e webinários sobre o manejo da dengue em crianças e adultos.

Mobilização da população – a participação da população é crucial para o sucesso dasAline Carneiro, coordenadora estadual de ArbovirosesFoto: Divulgação estratégias de combate às arboviroses. Segundo Aline Carneiro, coordenadora estadual de Arboviroses, a conscientização e o engajamento comunitário são fundamentais. Ela destaca a importância de ações simples, como verificar semanalmente pontos de acúmulo de água em caixas d’água, piscinas e outros recipientes. Além disso, é essencial a limpeza de calhas, bebedouros de animais de estimação e o descarte adequado de lixo, a fim de evitar a proliferação do mosquito.

“Cada município tem a responsabilidade de planejar e executar as ações em seus territórios, considerando a realidade local e os focos predominantes identificados nos levantamentos do LIRAa (Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti)”, enfatizou a coordenadora.

Texto: Jamille Leão – Ascom Sespa

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação