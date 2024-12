Michelle rebate colunista do jornal O Globo: “Fonte furada”

Nesta segunda-feira (2), a ex-primeira-dama e presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, rebateu dois textos da coluna de Bela Megale, do jornal O Globo.

Um dos títulos apontava suposta “influência de Michelle” no afastamento de Jair Bolsonaro (PL) e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Segundo a coluna, aliados de Caiado estariam culpando a ex-primeira-dama pela dificuldade de o ex-presidente fazer as pazes com o governador.

Outra publicação de Megale diz que prefeitos relataram “climão” com Eduardo Torres, irmão de Michelle, em um evento de Bolsonaro no Rio de Janeiro.

A líder do PL Mulher reagiu, apontando “fonte furada”.

– Fonte (furada) detectada com sucesso – escreveu a esposa de Jair Bolsonaro.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Andre Borges