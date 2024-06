SP: Pablo Marçal lidera buscas no Google e interações nas redes

O empresário Pablo Marçal (PRTB) lidera as buscas feitas no Google sobre os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Segundo um levantamento realizado pela consultoria Bites, na última semana, Marçal teve um volume de busca sete vezes maio que seus principais concorrentes: o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e os deputados Guilherme Boulos (PSOL), Kim Kataguiri (União Brasil) e Tabata Amaral (PSB). As informações são do O Globo.

Marçal também se sobressai no engajamento das redes sociais. O levantamento mostra que o pré-candidato concentra 69% da atenção dos seguidores dentro dos critérios utilizados pela Bites. Com 3,2 milhões de interações, Marçal tem sete vezes mais desempenho que seus concorrentes.

Em segundo lugar está Kim Kataguiri, que registrou 570 mil, Boulos com 445 mil interações, Tabata com 375 mil e o atual prefeito da capital fica em último lugar com 22 mil interações.

O nome do empresário e influenciador digital foi lançado pelo PRTB na segunda semana de abril, descartando o Padre Kelmon que, também, tinha interesse na disputa.

Esta não será a primeira vez que Marçal disputa um cargo público, em 2022, ele tentou ser candidato à Presidência da República, mas o registro foi negado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Depois disto, ele disputou como deputado federal e foi eleito com 243.029 votos, mas o TSE indeferiu sua candidatura.

Fonte: Pleno News/Foto: YouTube Pablo Marçal