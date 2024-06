Duas pessoas morrem após queda de avião em Mato Grosso

Um avião de pequeno porte caiu instantes após a decolagem de uma fazenda em Sorriso, no Mato Grosso, na manhã desta sexta-feira (7). De acordo com o Corpo de Bombeiros local, dois homens que ocupavam a aeronave morreram no acidente.

Ainda segundo a corporação, o avião tinha como destino a cidade de São José do Rio Claro, também no estado do Mato Grosso, mas estava retornando ao local de partida, quando caiu. Na aeronave, estavam o piloto Reynan Moresca, de 48 anos, e um passageiro, que morreram carbonizados.

Em nota divulgada após o ocorrido, o Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VI), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), informou que as equipes foram acionadas para atender o ocorrido. As causas do acidente serão investigadas.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Print de Vídeo Portal G1