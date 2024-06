Com foco na sustentabilidade, Equatorial Pará realiza caravana de serviços no bairro do Telégrafo em Belém

Clientes poderão trocar materiais recicláveis por desconto na fatura de energiae participar de palestras educativas.

Neste sábado, dia 8, a Equatorial Pará realiza o projeto E+ Caravana com foco na sustentabilidade, no bairro do Telégrafo, em Belém. A ação conta com os projetos E+ Educação, com palestras educativas, e, também, o E+ Reciclagem, com troca de resíduos por desconto na fatura de energia. Além disso, os serviços tradicionais da distribuidora como o cadastro na Tarifa Social, a negociação de débitos e a troca de lâmpadas convencionais pelas de led estarão disponíveis. A iniciativa ocorre no Tribunal de Contas do Município, das 8h30 às 14h.

O projeto E+ Reciclagem aceita resíduos como papel, plástico, metal, baterias, óleo de cozinha e eletrônicos com placas que podem gerar bônus para a fatura de energia do cliente ou repassados para alguma entidade beneficente sem fins lucrativos, para isso é só apresentar o número da conta contrato da instituição. A distribuidora recebe esses materiais e encaminha a empresas de reciclagem.

Já o E+ Educação, que tem uma programação lúdica e interativa direcionada a todos os públicos, conta com palestras educativas sobre o uso seguro, racional e sustentável da energia elétrica.

Conheça mais sobre os serviços oferecidos:

Tarifa Social

Para fazer o cadastro na Tarifa Social, que concede até 65% de desconto na tarifa, é necessário ter comprovação de renda de até meio salário mínimo por membro familiar e estar inscrito no CadÚnico, com o número atualizado do NIS ou BPC, além de apresentar documentos pessoais como RG, CPF e uma conta de energia do titular.

Lâmpadas de led

Através do Programa de Eficiência Energética, da distribuidora de energia, que visa incentivar o consumo sustentável, os clientes também podem realizar a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de led. Com o uso das luminárias de led, as famílias podem ter uma economia de até 80% na iluminação residencial. Para realizar a troca, é necessário apresentar RG e CPF do titular da conta e ainda estar em dia com a distribuidora. Cada cliente poderá trocar até cinco lâmpadas.

Negociação de débitos

Cada cliente terá o seu caso analisado individualmente. Podem participar do mutirão de negociação os clientes com pelo menos três faturas em atraso, além dos consumidores que tenham parcelamento junto à distribuidora. É necessário levar o documento de identificação com foto e os números de RG e CPF e as faturas a negociar.

Serviço:

E+ Caravana – Telégrafo

Quando: Sábado, 8 de junho

Onde: Tribunal de Contas dos Municípios – (Tv. Magno de Araujo, Nº 474)

Hora: das 8h às 14h