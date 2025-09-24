quarta-feira, setembro 24, 2025
Super Liga de futebol chega à semifinal na cidade marajoara de Portel

O Campeonato da Super Liga da Federação Paraense de Futebol e das ligas do município chegou à fase semifinal no fim de semana em Portel, no Marajó. A competição, que reuniu 16 clubes, entrou na reta decisiva com grandes jogos e forte presença de público.

No sábado, 20, o Trabalhista enfrentou o Juventude, em um duelo equilibrado que terminou com vitória do Juventude. Já no domingo, 21, foi a vez do Guarani superar a equipe do Avec, garantindo também sua vaga na grande final. Com isso, a decisão do título será entre Guarani x Juventude.

Além do aspecto esportivo, a rodada semifinal teve um caráter especial: fez alusão ao Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre a prevenção ao suicídio.

Para o presidente da Liga de Portel, Célio Baía, a ação foi significativa:

“É muito importante, nesse momento de grande público presente, fazermos alusão ao mês em que tanto precisamos refletir.”

Já o secretário municipal de Esporte, Idinor Ferreira, destacou o sentido de união que a campanha traz:

“O Setembro Amarelo é também juntar o momento da jornada esportiva para que todos segurem as mãos e acolham, com qualquer manifestação, de forma positiva a vida de quem precisa de uma palavra de apoio.”

A grande final promete fortes emoções e deve mobilizar torcedores de toda a região, o jogo será neste domingo dia 28 no estádio Municipal de Portel.

Por Guilherme Braga/Imagens: Lucinha Bahia

