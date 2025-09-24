quarta-feira, setembro 24, 2025
Igreja do Evangelho Quadrangular promove a Conferência Santidade, Prosperidade e Pertencimento

A cidade de Limeira, interior paulista, viveu um momento ímpar no último sábado, 20. Ali, a Igreja do Evangelho Quadrangular promoveu a Primeira Etapa da Conferência Santidade, Prosperidade e Pertencimento, evento evangélico que reuniu milhares de fiéis para ouvir as mensagens levadas por um grupo de pastores liderados pelo Pastor Mário de Oliveira.

“Jesus veio pregar a Boa Nova do Evangelho, a salvação, a paz, a alegria, a felicidade plena que vem de Deus. Nossa missão é fazer com que essa palavra se propague cada vez mais pelo mundo, disse Mário de Oliveira, que tem levado a referida conferência a várias partes do Brasil.

“É um momento poderoso na presença de Deus, cheio de palavra, comunhão e direcionamento para esta linda igreja de São Paulo”, disse o líder religioso.

De acordo com a assessoria da IEQ, o Pastor Mário tem feito essa conferência em todo Brasil e tem sido um sucesso.

Inclusive, um outro projeto já está em andamento, que é a campanha “40 Dias de Milagres”, com previsão de quarenta dias de oração, jejum e devocionais diários. A direção da IEQ orienta os fiéis a viver uma “maratona de fé”, com dias de consagração e busca pela presença de Deus.

O evento foi lançado no dia 17 deste mês e se estenderá até 26 de outubro envolvendo todos os templos da Quadrangular pelo Brasil.

Ainda segundo a comunicação da IEQ, a campanha, que é um evento completamente diferente, se soma às conferências promovidas pela instituição ao longo de todo o ano, eventos estes que atraem centenas de milhares de fiéis por todo o país. “É a conversão do povo de Deus se materializando em nosso amado Brasil”, confirma o Pastor Mário de Oliveira.

Imagem: Divulgação

