Técnico paraense de basquete paralímpico tem reconhecimento nacional pela CBBC

Wilson Flávio da Silva Corrêa [Wilson Caju], técnico do Clube All Star Rodas de Basquete em Cadeira de Rodas, recebeu homenagem da Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeiras de Rodas (CBBC), com um quadro em alusão às suas conquistas e serviços prestados ao basquete brasileiro em cadeira de rodas.

A entidade nacional também lançou a disputa do ‘Troféu Itinerante’ com o nome do técnico. Caju foi técnico da seleção brasileira feminino por quase uma década

A homenagem ocorreu na cerimônia de abertura da Super Copa Feminina, no ginásio da Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos – ANDEF, em Niterói/RJ.

O técnico Wilson Caju, ressalta sua felicidade pelo reconhecimento nacional pelo trabalho realizado na região Norte do país. “Ser reconhecido nacionalmente pela Confederação é um sentimento diferente. A homenagem me deixa muito feliz e contente para continuar os trabalhos, apesar das dificuldades que a gente enfrenta, sobretudo no Norte onde o esporte paralímpico ainda tem pouca visibilidade. Então, a homenagem é uma premiação ao meu trabalho no All Star Rodas e ao Estado.”, ressaltou.

O Troféu Itinerante ‘Wilson Caju,’ lançando na Super Copa Feminino será dado ao time que for campeão por três vezes de forma alternada ou consecutiva.

O secretário titular da Seel, Cássio Andrade, destacou a homenagem da Confederação Brasileira de Basquetebol de Cadeiras de Rodas ao técnico Wilson Caju, que faz parte do programa Bolsa Talento.

“Uma homenagem que nos alegra imensamente. O Caju [Wilson] é merecedor por tudo que realiza pelos atletas do nosso Estado. Estou muito feliz por esse momento e digo que nós do Governo do Estado, por meio da Seel, parabenizamos o técnico do Bolsa Talento por esse momento tão especial”, enalteceu. (Colaborou Braz Chucre com Jessé Lima/Ronabar)

Imagem: Jessé Lima