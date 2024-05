Avanços na cadeia da agropecuária e oportunidades na COP 30 são destaques na reunião do GGI

O Grupo de Gestão Integrada para o Desenvolvimento Regional Sustentável destacou avanços e oportunidades na cadeia produtiva da agropecuária. Além disso, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) mostrou como a COP 30, que será realizada em Belém, em novembro de 2025, vai atrair novos investimentos e fortalecer a economia.

A reunião foi realizada na tarde de segunda-feira, 27, no auditório do Centro Municipal de Informação e Educação Ambiental (CIAM). O secretário municipal de Agricultura e Pesca, Bruno Costa, mostrou os avanços do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) em quase oito anos de gestão do prefeito Nélio Aguiar. De acordo com o titular da pasta, atualmente são 45 estabelecimentos que possuem registro junto ao SIM: 30 de origem animal (Serviço de Origem Animal – Simpoa) e 15 de origem vegetal (Simpov).

A Prefeitura de Santarém instituiu o Serviço de Inspeção Municipal (SIM), através da Lei nº 18.333 de 14 de dezembro de 2009. Desde então, a normativa regula a obrigatoriedade da prévia inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis no município. O serviço é de caráter permanente e realizado exclusivamente por médicos veterinários e agentes de inspeção capacitados e comprometidos com a saúde pública.

“Esta é uma iniciativa apoiada pelo prefeito Nélio Aguiar, que sempre foi um entusiasta em relação ao incentivo à formalização de empresas e estabelecimentos agroindustriais dentro do município. No início da gestão, em 2017, eram apenas seis estabelecimentos com registro, atualmente são 30, considerando os de origem animal. Um salto de mais de 400%. Outra importante conquista foi com relação aos estabelecimentos de origem vegetal, a partir de 2018, com a aprovação da lei, instituída pela nossa gestão, começamos com dois e hoje já temos 15 e vamos continuar avançando”, disse o titular da pasta.

Além do importante Serviço de Inspeção Municipal, o município vem apoiando a cacauicultura, através da Coordenadoria Municipal de Incentivo à Produção Familiar (Ciprof), órgão vinculado à Semap, que iniciou a distribuição de sementes a produtores rurais. A Prefeitura tem buscado investir na expansão da cultura do cacau, a fim de colocar o município na rota da fruta. Somente em 2023, mais de 115 mil sementes foram entregues a 70 produtores, resultado de parceria com a Comissão Executiva do Plano da Lavoura de Cacau (Ceplac), que é ligada ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

“Iniciamos esse projeto ainda em 2022 e já conseguimos bons resultados. Além disso, a Semap tem atuado fortemente na manutenção e conservação de ramais e das nossas vicinais para impulsionar a produção”, informou Silvia Rebelo, coordenadora municipal de Incentivo à Produção Familiar.

OPORTUNIDADES

O Sebrae apresentou seu portfólio relacionado à 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém, em novembro de 2025. Santarém, município polo do Baixo Amazonas, não vai ficar de fora e será uma das cidades envolvidas no evento. Por isso, o Sebrae realizará no próximo dia 06/06, no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Santarém, o 1º Seminário da COP 30 no Baixo Amazonas, abrangendo quatro prioridades: mobilidade, hospitalidade, alimentos e bebidas e economia criativa.

Além do Seminário, o Sebrae conta com um pacote de capacitações, em parceria com o Governo do Estado. Os cursos, também, serão destinados à população de Santarém e aos municípios vizinhos.

O Sebrae, também, promoverá no dia 13 de junho o Summit Bio, evento dedicado a promover a sustentabilidade dos biomas, por meio de um diálogo sobre o ecossistema de inovação, a partir da bioeconomia.

O GGI contou ainda, no painel de investidores, com a presença da empresa Querência Agronegócio que apresentou a tecnologia de aplicação de pulverização com drones. No encerramento, o prefeito Nélio Aguiar, destacou a programação de aniversário de Santarém, com mais de 160 obras e ações que serão entregues à população até o dia 06 de julho.

Imagem: Agência Santarém