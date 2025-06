Justiça concede liberdade a MC Poze do Rodo após quatro dias de prisão

A Justiça do Rio de Janeiro concedeu, nesta segunda-feira (2), habeas corpus ao cantor Marlon Brendon Coelho Couto, conhecido como MC Poze do Rodo, que estava preso desde a última quinta-feira (29). A decisão revogou a prisão temporária do funkeiro.

Apesar da determinação, até o fim do dia a Secretaria de Administração Penitenciária ainda não havia sido oficialmente notificada, e o artista permanecia detido no presídio de Bangu 3, no Complexo de Gericinó, Zona Oeste do Rio.

A liberdade foi autorizada pelo desembargador Peterson Barroso, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, que decidiu substituir a prisão por medidas cautelares. Segundo ele, a detenção de MC Poze não se justificava no contexto da investigação. O magistrado ressaltou que o foco da prisão deve ser os líderes da organização criminosa mencionada no processo, e não o cantor. “O alvo da prisão não deve ser o mais fraco – o paciente, e sim os comandantes de facção temerosa, abusada e violenta”, destacou.

O advogado de MC Poze, Fernando Henrique Cardoso Neves, comemorou a decisão: “Decisão serena que restabelece a liberdade e dá espaço à única presunção existente no direito: a de inocência”.

Nas redes sociais, a esposa do cantor, Viviane Noronha, também celebrou: “Obrigada Jesus, saiu a decisão, MC não é bandido”.

Imagem: Divulgação