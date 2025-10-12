Trasladação transforma as ruas de Belém em um rio de fé e devoção à Nossa Senhora de Nazaré

Na noite de ontem, sábado, 11, as ruas do centro de Belém praticamente se transformaram em um rio cuja correnteza seguia a fé em Nossa Senhora de Nazaré. A Trasladação, procissão que antecede o Círio de Nazaré, reuniu uma multidão de devotos que agradeciam pelas graças alcançadas por intercessão da padroeira dos paraenses.

Mulheres e homens, adultos, jovens e crianças, famílias inteiras participaram da caminhada que começou na Avenida Magalhães Barata, em frente ao Colégio Gentil Bittencourt, e seguiu até a Catedral Metropolitana.

Durante o percurso, foram várias as homenagens à Rainha da Amazônia e cada devoto manifestou a fé de maneira particular.

Da Estação das Docas, o governador do Pará, Helder Barbalho, e a vice-governadora, Hana Ghassan, assistiram à passagem da berlinda com a imagem da Rainha da Amazônia.

Para o chefe do Executivo estadual, este foi um momento de confraternização e comunhão dos paraenses. “É o chamado ‘Natal dos paraenses’. É um momento em que vamos às ruas para agradecer pelas graças alcançadas por intercessão de Nossa Senhora de Nazaré. Que ela proteja o povo paraense e ilumine o nosso Estado”, disse o governador Helder Barbalho.

A corda, um dos maiores símbolos desta manifestação religiosa, foi puxada por um público relativamente jovem. Muitos agradecendo pela aprovação no vestibular e o ingresso à universidade pública.

O promesseiro Wellington Almeida, de 25 anos, viajou de Santarém Novo, no nordeste paraense, até Belém para agradecer por uma graça. Chegou cedo para garantir espaço na corda. “Estou aqui pela família. São vários os pedidos e que Nossa Senhora atendeu, mas a saúde da minha mãe é o principal motivo de eu estar aqui, agradecendo”, contou.

Maira Ribeiro, de 23 anos, emocionou-se ao dar testemunho sobre a promessa que fez. “Eu consegui ingressar no curso de Direito. Estou no décimo semestre e pedi para que Maria me ajudasse a concluir a faculdade. Me formo no final do ano”, relatou.

Alan Ferreira seguiu a Trasladação de joelhos e contou com a solidariedade de amigos para concluir o trajeto de cerca de quatro quilômetros. “Foi uma promessa que fiz pela minha irmã. Ela sofreu um acidente e quebrou a coluna em três partes. Ela sobreviveu e, hoje, estou aqui para agradecer. Eu pedi a Nossa Senhora de Nazaré e ela me atendeu”, relatou.

A saúde também foi um dos motivos que levaram a devota Creice Silva a participar da Trasladação. Além disso, ela agradeceu por estar construindo a casa própria. “Neste domingo, irei me internar para fazer uma cirurgia. Vim à procissão para pedir que Nossa Senhora de Nazaré guie a mão da equipe médica. Ao mesmo tempo, trago a maquete da minha casa. Estou construindo e por intercessão de Nossa Senhora vou concluir e ter o meu lar”, rezou.

O engenheiro eletricista Maurício Oliveira seguiu a procissão com uma berlinda iluminada por lâmpadas LED. “Foi a promessa pelo meu filho, que nasceu durante a pandemia. Eu pedi para Nossa Senhora que ocorresse tudo bem durante a gravidez da minha esposa e o nascimento do Mathias, e assim eu viria com uma berlinda iluminada na Trasladação”, compartilhou.

ANIVERSÁRIO

A noite de Trasladação ganhou um significado a mais na casa de dona Marisa Raymundo. Ela completou 92 anos de idade e reuniu os filhos para celebrar a ocasião. A família se encontrou no apartamento da matriarca. “É um momento para agradecer o dom da vida. Nossa Senhora de Nazaré sempre esteve ao meu lado e à Ela eu só tenho gratidão”, comentou a aniversariante.

