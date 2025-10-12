AO VIVO – Círio de Nazaré 2025 celebra hoje 233 anos de fé e devoção

MAIOR PROCISSÃO DO MUNDO REÚNE MAIS DE DOIS MILHÕES DE FIÉIS EM BELÉM EM UMA CELEBRAÇÃO QUE UNE TRADIÇÃO, RELIGIOSIDADE E CULTURA

Chegamos ao domingo mais aguardado pelo povo do Pará: o domingo da maior festa religiosa da região e a maior procissão do mundo, o Círio de Nazaré. São 233 anos de uma devoção e fé que poucos conseguem explicar ou relatar. A grande procissão sai neste domingo, 12 de outubro, da Catedral de Belém com destino à Basílica Santuário, erguida no mesmo local onde a Imagem foi encontrada, em 1700, pelo caboclo Plácido.

O percurso atravessa o Centro Histórico de Belém e passa por alguns dos principais monumentos representativos da cidade, como o Ver-o-Peso, a Estação das Docas e a Praça da República. São aproximadamente seis horas de procissão, percorrendo 3,6 km, com mais de dois milhões de pessoas previstas em oração, devoção e agradecimento. A expectativa deste ano é superar os 2,3 milhões de devotos presentes em 2024.

Antes da procissão, haverá missa em frente à Catedral de Belém, celebrada por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Belém, a partir das 6h. A procissão deve sair às 7h, conduzida na Berlinda decorada por Vando Nascimento.

HISTÓRIA

Mas por que o achado de uma imagem se transformou em uma das maiores demonstrações de fé da humanidade? Relatos apontam que Plácido encontrou a imagem em uma bifurcação de um taperebazeiro. Ele a levou para casa, colocando-a em um pequeno altar de miriti, junto com um crucifixo e outras imagens de santos de sua devoção.

No dia seguinte, a imagem teria desaparecido, sendo reencontrada no mesmo local do achado. O fenômeno se repetiu por vários dias, até que a notícia se espalhou e as autoridades civis e eclesiásticas decidiram levá-la ao Palácio do Governo, ao Paço Episcopal e à recém-erguida Catedral. Em todas as vezes, a imagem retornava ao mesmo lugar de origem. Plácido então compreendeu que ela deveria permanecer no local e construiu ali uma ermida, onde hoje se encontra a majestosa Basílica Santuário.

SÍMBOLOS

Ao longo da história, inúmeros relatos de graças alcançadas pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré reforçam a fé do povo. Desde a primeira procissão, em 1793, diversos elementos foram incorporados à romaria: a Berlinda, a Corda de 400 metros dividida em cinco estações e dois núcleos, e os 14 Carros de Promessas. Com o tempo, outras romarias e eventos passaram a integrar o calendário oficial, que hoje conta com 14 romarias. Em 2019, o Traslado dos Carros foi incorporado oficialmente como procissão, com sua primeira edição oficial nas ruas em 2022, devido à pandemia. Em 2023, foi instituída a Romaria da Acessibilidade.

Em 2014, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) reconheceu oficialmente o Círio como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

Em 2022, foi incluído o Carro da Saúde, em homenagem ao padre Santo Antônio Maria Zaccaria, religioso e médico que dedicou a vida a salvar vidas, além de simbolizar agradecimento aos profissionais de saúde que atuaram na pandemia. Com isso, a festa passou a contar com 14 carros: Carro de Plácido, Barca da Guarda Mirim, Barca Nova, Cesto de Promessas, Barca com Velas, Barca Portuguesa, Barca com Remos, Carro Dom Fuas, Carro da Sagrada Família, os quatro Carros dos Anjos, conduzidos pela Catequese da Basílica, e o Carro da Saúde, além da Berlinda.

O MOTIVO DA FÉ

Atualmente, a Imagem Original permanece no Glória da Basílica Santuário durante todo o ano, estando próxima dos devotos em maio e outubro. Uma outra imagem, a Peregrina, participa de todas as festividades do Círio. Desde que a Imagem Original foi entronizada, outra imagem do Colégio Gentil Bittencourt a substituiu nas romarias até 1969, quando foi confeccionada a Imagem Peregrina, que participa até hoje das 14 romarias e visitas oficiais, possuindo status de Chefe de Estado, conferido por lei estadual.

Este é o Círio de Nazaré: uma manifestação religiosa que representa todo um povo, independente de escolhas ou crenças. Representa a cidade, a economia, o turismo. Belém se transforma, e as pessoas também. Em todos os cantos só se ouve uma voz: é Círio outra vez.

O CÍRIO 2025

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Por Rosana Pinto/Ascom DFN