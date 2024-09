Trasmarajó avança e rodovia vai interligar a ilha com Belém via Cametá

Sonho de mais de 40 anos está começando a se realizar para o desenvolvimento da região como um todo e principalmente para, o município de Portel. Ao todo, serão pavimentados 148 quilômetros por dentro da selva. O asfalto não passará perto de comunidades, já que o linhão fica numa área isolada. Também não passará por dentro da reserva extrativista Arióca Pruanã.

Para seguir o traçado, será necessária a construção de quatro pontes sobre os rios Jacundá e Porto de Oeiras, além dos igarapés Preto e Cupijó, segundo a Prefeitura de Portel.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura – Seinfra informou que a opção por seguir o linhão “visa evitar a supressão vegetal desnecessária na região, alinhado com o compromisso do Estado com a preservação ambiental”.

A construção da Transmarajó está dentro do cronograma estipulado em contrato, segundo a Seinfra. Atualmente, 220 operários, entre diretos e indiretos, trabalham nos quatro lotes da obra de asfaltamento, nas proximidades de Portel.

O trabalho está mais adiantado no primeiro lote, que está na fase de pavimentação asfáltica e com 17% do trabalho concluído. O lote 2 está com 2,25% de obra terminada.

A fase atual concentra-se na pavimentação, com material suficiente para asfaltar até o quilômetro 50 da rodovia.

“A Seinfra reforça que os trabalhos seguem o cronograma estabelecido para garantir o avanço da obra na região”, disse a Secretaria por meio de nota.

SAIBA MAIS

As obras de construção da PA-368, ligando Portel, na Região de Integração do Marajó, a Cametá, no Baixo Tocantins, e, consequentemente, a Belém, devem ser concluídas num prazo de dois anos. Os trabalhos foram divididos em quatro trechos que serão construídos por empresas diferentes.

Serão 148 quilômetros de estrada, já apelidada de TransMarajó, que serão abertos e pavimentados do perímetro urbano de Portel até a BR-422. O trabalho, explicou a Seinfra, será de implantação de rede de drenagem de águas pluviais, terraplanagem, asfaltamento, e sinalização de trânsito horizontal e vertical.

DIVISÃO DOS LOTES

O primeiro lote começa no perímetro urbano de Portel e vai até o quilômetro 37; o segundo trecho vai do quilômetro 37 ao 74; o lote três começa no quilômetro 74 e termina no 111,3; e o último lote completa a rodovia do quilômetro 111,3 até o 148 na BR-422.

A obra custará aproximadamente R$ 302 milhões, com os seguintes preços para cada trecho: o lote 1, de 37 quilômetros, custará R$ 74,2 milhões; lote 2, também de 37 quilômetros, é cotado em R$ 76,2 milhões; lote 3, de 39,7 quilômetros, ficou em R$ 81 milhões; e o lote 4, de 36,7 quilômetros, foi orçado em 76,3 milhões.

Imagem: Ray Nonato//@agencia.imagens2.8