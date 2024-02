Trump diz que, se Biden vencer, EUA perderão 3ª Guerra Mundial

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump declarou neste sábado (24) que uma eventual reeleição de Joe Biden para mais quatro anos no comando do governo norte-americano fará o país ser derrotado em uma eventual Terceira Guerra Mundial.

A fala de Trump aconteceu durante a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC, na sigla em inglês), realizada no estado americano de Maryland. – Se Biden tiver mais quatro anos, nós vamos perder a Terceira Guerra Mundial – resumiu o ex-presidente.

Durante seu pronunciamento no evento, Trump disse que não haveria guerras na Ucrânia e no Oriente Médio se ele ainda fosse o presidente dos Estados Unidos e reforçou que, durante sua gestão, além de conseguir evitar que conflitos fossem iniciados, ele ainda trouxe militares de volta para casa.

Trump ainda criticou os processos que enfrenta atualmente na Justiça e acusou o governo de Joe Biden de instrumentalizar o Departamento de Justiça e o FBI, a polícia federal americana, para perseguir os opositores. O ex-presidente ainda ironizou Biden ao dizer que ele não está apto para o cargo de chefe de Estado.

– Joe não está apto. Andam dizendo que quem está no comando do país é [o ex-presidente] Barack Hussein Obama – disse.

Conhecido como o maior evento conservador do mundo, a CPAC contou neste ano com discursos do presidente da Argentina, Javier Milei, e do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Líderes como o recém-reeleito presidente de El Salvador, Nayib Bukele; o líder do partido espanhol de direita Vox, Santiago Abáscal; e a ex-primeira-ministra conservadora do Reino Unido Liz Truss também marcaram presença.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/SHAWN THEW