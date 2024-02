Jornalista português que ficou retido discursa em ato na Paulista

O pastor Silas Malafaia, organizador do ato deste domingo (25) na Avenida Paulista, em São Paulo, convidou o jornalista Sergio Tavares, que ficou retido pela Polícia Federal nesta manhã ao desembarcar no Aeroporto de Guarulhos, para subir no trio elétrico onde estão as principais autoridades presentes na manifestação. Após subir no veículo, Tavares discursou contra a censura e pela liberdade de expressão.

– O mundo vai saber que vocês precisam de liberdade, que não pode ter censura, não pode haver perseguição. Não pode obrigar bebês a serem vacinados. Eu prometo, esta mensagem, esta imagem vai correr a Europa toda, o mundo todo. Liberdade – disse o jornalista.

SOBRE O CASO

Sergio Tavares estava retido no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, desde as 8h deste domingo. Em suas redes sociais, o jornalista relatou que a Polícia Federal reteve seu passaporte e que pretendia fazer questionamentos a ele, o que de fato acabou acontecendo. Tavares só foi liberado cerca de três horas depois, por volta das 11h.

Em seu perfil no X, antigo Twitter, o jornalista relatou que foi interrogado pelos agentes da corporação sobre diversos temas, como 8 de janeiro, vacinação da Covid e até sobre ministros do Supremo Tribunal Federal.

– Perguntaram sobre, especificamente, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, vacinas, 8 de janeiro, tudo. Um português que vem simplesmente cobrir uma manifestação de apoio a Jair Bolsonaro, e uma audiência pública sobre vacinação amanhã [segunda-feira, 26] em Brasília, fica sujeito a isso tudo. Apreenderam meu passaporte, fui tratado quase como um criminoso – relatou o jornalista.

Tavares disse ainda que não vai se calar diante do que ocorreu e prometeu realizar uma transmissão para contar em detalhes sobre o interrogatório pelo qual passou. Durante a manhã, ele relatou em suas redes que chegou a ser levado para a delegacia da PF, mas que recebeu a assistência jurídica do advogado Eduardo Borgo. O comunicador declarou que se manteve em silêncio ao ser questionado pelos agentes.

O Pleno.News está cobrindo a manifestação na Avenida Paulista. Acompanhe toda a cobertura em nosso site e redes sociais.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Print de Vídeo das Redes Sociais